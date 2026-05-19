胡志明主席的大民族团结思想仍然具有时代价值

越通社达卡——值此纪念胡志明主席诞辰136周年之际，越南驻孟加拉国大使馆近日与胡志明主席研究小组联合举办了题为“胡志明关于越南祖国建设与捍卫事业中民族大团结思想”的座谈会。



与会学者在活动上共同回顾了民族解放英雄、世界文化名人胡志明主席对越南民族解放、国家统一事业以及世界民族独立斗争运动所作出的巨大贡献。座谈会重点围绕胡志明关于越南祖国建设与捍卫事业中民族大团结思想进行分析与阐释，同时探讨了胡志明思想在当今孟加拉国及世界背景下的价值与运用可行性。



胡志明主席研究小组负责人M·Jahangir Khan博士在会上致开幕词时强调，胡志明主席不仅是越南民族的天才领袖，也是和平、民族独立与国际团结的象征。他同时介绍了许多关于胡志明主席生平与革命生涯的图片与资料。



孟加拉国学者向阮孟强赠送慰问品。图自越通社

孟加拉国学者普遍认为，胡志明主席的民族大团结思想在当今世界上许多国家正面临冲突、社会分裂以及经济不稳定等挑战的情况下仍具有深刻的现实意义。与会代表认为，关于团结、共识以及将国家利益置于局部分歧之上的理念，依然是对许多发展中国家具有重要价值的经验与启示。



越南驻孟加拉国大使阮孟强回顾胡志明主席的名言：“团结、团结、大团结。成功、成功、大成功”时强调，这一思想是越南在历史上最困难时期迎难而上的重要基础之一，同时在当今国家建设与发展事业中依然保持着重要价值与现实意义。



组委会在座谈会上播放了有关胡志明主席生平与革命生涯的纪录片，受到了与会代表的高度关注。



在活动框架内，孟加拉国胡志明主席研究小组还向与会代表赠送了关于胡志明主席的许多研究资料、书籍与文章，向孟加拉国的学术界与青年群体推介胡志明主席的思想价值、人文、和平友谊精神。



此次座谈会已取得圆满成功，进一步向孟加拉国人民传播胡志明主席崇高的思想与人文价值，同时增进了两个民族相互理解和传统友好关系等。（完）