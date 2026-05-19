印度国防部长对越南进行正式访问

越通社河内 ——应越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将邀请，印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singth）于5月18日至19日对越南进行正式访问。5月19日上午，潘文江大将在国防部总部主持仪式，正式欢迎印度国防部长一行。欢迎仪式后，双方举行了会谈。



潘文江大将表示，印度国防部长此次访越具有特殊意义，正值两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年，并恰逢越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至8日对印度进行国事访问，将两国关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”。



回顾近期越印防务合作取得的积极成果，潘文江大将对双方在落实所签署的各项文件基础上，防务合作得到推动，并取得诸多切实成效表示肯定。其中，最突出的是高层接触和代表团互访；维持磋商、对话机制；训练培训；各军兵种合作；联合国维和行动；国防工业；在国际多边场合上相互支持等。



潘文江诚挚感谢印度国防部在提高越南军事院校培训教学质量方面提供了非常有效的支持。建议双方继续协调落实所达成的各项合作内容，有效维持各级代表团互访和年度合作机制，以增强政治互信，推动双边防务合作日益深入，加强训练领域合作。在2024年签署的教育培训合作意向书基础上，希望印方继续提供奖学金名额，同时考虑增加越南国防部所需的一些培训专业指标。

会谈现场。图自越通社

与此同时，双方推动各军兵种、国防工业、联合国维和行动、网络安全、军医、搜寻救援等领域的合作，继续在多边事物中相互支持。



借此机会，潘文江大将诚挚邀请印度国防部领导及国防工业企业参加预计于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。



会谈中，双方就地区和世界形势交换了意见。潘文江重申，越南一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线政策和多边化、多样化的对外关系，愿与各国、国际组织合作，致力于和平、合作与发展；坚定“四不”国防政策；坚持在1982年《联合国海洋法公约》等国际法基础上，以和平方式解决东海一切争端和分歧，同时希望尽早结束谈判，进而签署实质、高效的“东海行为准则”。



拉杰纳特·辛格表示，此次正式访越恰逢纪念胡志明主席诞辰136周年，令他倍感荣幸。胡志明主席是一位具有远见卓识的伟大领袖，深受印度人民爱戴和敬仰。印度国防部长强调，印越两国在防务合作和相互信任的基础上保持友好关系，认为所取得的成果体现了两国间的高度互信，有助于两国牢固的防务关系。



拉杰纳特·辛格表示，希望今后双方继续协调，有效落实所达成的合作内容，重点是增进各级代表团互访，加强训练合作、能力建设、各军兵种合作。



会谈结束后，两国国防部长共同为印度政府援建的空军军官学校外语教室落成剪彩，并见证了越南信息通信大学和印度军事信息通信技术大学合作协议的交换仪式。（完）