时政

多项越泰友好交流活动在胡志明市举行

乌拉瓦迪·斯里披罗姆亚说，泰国皇家海军‘班武里’号舰访问胡志明市是近年来两国海军合作不断深化的体现。

与会代表合影。图自越通社
与会代表合影。图自越通社

越通社胡志明市——5月19日晚，泰国驻越南大使馆与正在对胡志明市进行友好访问的泰国皇家海军‘班武里’号舰（HTMS Prachuap Khiri Khan）在胡志明市龙屋—庆会国际港口联合举办了庆祝越泰建交50周年（1976-2026）、胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）纪念活动暨胡志明主席资料图片展。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里披罗姆亚（Urawadee Sriphiromaya）在活动上发言时强调，50年来，泰越两国始终保持密切友好关系。2025年5月，泰国总理正式访越期间，双方一致同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，反映了两国在各领域深化合作的共同承诺。

乌拉瓦迪·斯里披罗姆亚说，泰国皇家海军‘班武里’号舰访问胡志明市是近年来两国海军合作不断深化的体现。庆祝泰越建交50周年纪念活动也是将两国海军合作提升到新高度的契机。

胡志明市人民委员会副主席陈文七祝贺并高度评价泰国驻越南大使馆及泰国皇家海军“甲米”级巡逻舰次舰“班武里”号指挥员和船员们在过去几天里组织了多项活跃的文化交流活动。其中，庆祝胡志明主席诞辰136周年的胡志明主席摄影展以及“诗丽吉王太后遗产”泰国传统服饰展具有重大意义，有助于增进胡志明市人民与泰国人民之间的相互了解与信任。

陈文七表示，泰国皇家海军“甲米”级巡逻舰次舰“班武里”号此访是庆祝越泰建交50周年的切实行动，有助于进一步深化泰越传统友好和全面战略伙伴关系。

活动期间，与会代表参观了在龙屋港举行的胡志明主席与泰国及旅泰越侨关系的珍贵资料图片以及“诗丽吉王太后遗产”泰国传统服饰展。（完）

越通社
#泰国驻越南大使馆 #泰国皇家海军‘班武里’号舰 #龙屋—庆会国际港 #越泰建交50周年 #胡志明主席诞辰136周年 #胡志明主席资料图片展 胡志明市
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

青年知识分子为促进越泰科技创新合作贡献力量

目前，越南正处于深刻的社会转型，并面临着环境污染、海平面上升等气候变化带来的挑战。在此背景下，旅泰越南青年知识分子可以参与科技创新倡议，助力社区发展，提升民众生活质量并推动可持续发展，促进越南与泰国大学之间科研合作，打造能够抵御全球波动的社区发展模式。

座谈会现场。图自越通社

越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。

越南政府总理范明政会见泰国驻越南大使。图自越通社

越南政府总理范明政会见泰国驻越南大使

3月13日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了泰国驻越南大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚（Urawadee Sriphiromaya），就推动越泰全面战略伙伴关系以及保障两国能源安全合作等各项措施交换了意见。

更多

越南公安部长梁三光大将在河内会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。图自越通社

越南与克罗地亚推动安全及执法合作

5月19日，越南公安部长梁三光大将在河内会见了正对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

5月19日上午，潘文江大将在国防部总部主持仪式，欢迎印度国防部长一行。图自越通社

印度国防部长对越南进行正式访问

应越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将邀请，印度国防部长拉杰纳特·辛格于5月18日至19日对越南进行正式访问。5月19日上午，潘文江大将在国防部总部主持仪式，正式欢迎印度国防部长一行。欢迎仪式后，双方举行了会谈。

越南驻新西兰大使潘明江发表讲话。图自越通社

越南支持新西兰东盟会议模拟活动成功举办

5月16日至18日，作为东盟－新西兰对话关系协调国代表及东盟驻惠灵顿委员会（ACW）轮值主席的越南驻新西兰大使馆支持2026年新西兰东盟会议模拟活动（NZMAM）在惠灵顿成功举行。

阮氏明月大使与Alcomet工厂领导举行工作会谈。图自越南驻保加利亚大使馆

越南 - 保加利亚扩大地方间合作

越通社驻欧洲记者报道，过去一周，越南驻保加利亚大使阮氏明月赴舒门市和瓦尔纳市开展工作访问，旨在推动越保两国地方合作、企业对接、教育培训及民间交流等领域合作。