多项越泰友好交流活动在胡志明市举行

越通社胡志明市——5月19日晚，泰国驻越南大使馆与正在对胡志明市进行友好访问的泰国皇家海军‘班武里’号舰（HTMS Prachuap Khiri Khan）在胡志明市龙屋—庆会国际港口联合举办了庆祝越泰建交50周年（1976-2026）、胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）纪念活动暨胡志明主席资料图片展。



泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里披罗姆亚（Urawadee Sriphiromaya）在活动上发言时强调，50年来，泰越两国始终保持密切友好关系。2025年5月，泰国总理正式访越期间，双方一致同意将双边关系提升为全面战略伙伴关系，反映了两国在各领域深化合作的共同承诺。



乌拉瓦迪·斯里披罗姆亚说，泰国皇家海军‘班武里’号舰访问胡志明市是近年来两国海军合作不断深化的体现。庆祝泰越建交50周年纪念活动也是将两国海军合作提升到新高度的契机。

胡志明市人民委员会副主席陈文七祝贺并高度评价泰国驻越南大使馆及泰国皇家海军“甲米”级巡逻舰次舰“班武里”号指挥员和船员们在过去几天里组织了多项活跃的文化交流活动。其中，庆祝胡志明主席诞辰136周年的胡志明主席摄影展以及“诗丽吉王太后遗产”泰国传统服饰展具有重大意义，有助于增进胡志明市人民与泰国人民之间的相互了解与信任。



陈文七表示，泰国皇家海军“甲米”级巡逻舰次舰“班武里”号此访是庆祝越泰建交50周年的切实行动，有助于进一步深化泰越传统友好和全面战略伙伴关系。



活动期间，与会代表参观了在龙屋港举行的胡志明主席与泰国及旅泰越侨关系的珍贵资料图片以及“诗丽吉王太后遗产”泰国传统服饰展。（完）