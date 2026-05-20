越通社河内——针对所谓越南税收政策是“竭泽而渔”的歪曲言论，过去数年的实际执行情况证明了完全不同的路径。从减轻个体经营户负担，到推进管理现代化、构建透明营商环境，这些努力清晰地体现了服务发展的精神，而非如某些别有用心者所歪曲的那样“竭泽而渔”。正是改革中的尽心尽力，才是驳斥当前所有关于税收政策歪曲言论的最有说服力的答案。

所谓“竭泽而渔”论调背后的真相

在任何国家，税收政策始终是国家治理的重要支柱之一。税收不仅为发展投资和保障社会民生创造资源，也是调节经济、维护社会公平与稳定的工具。对越南而言，在融入国际社会日益深入和数字化转型强劲发展的背景下，改革税收体系是为适应新发展实践而提出的必然要求。



然而，税收政策的改革过程正成为敌对势力、反动组织及政治机会主义分子的攻击目标。他们蓄意歪曲税收政策的本质，使用“竭泽而渔”、“扼杀小商户”、“控制民众财产”或“打压民营经济”等煽动性词汇来曲解税收管理工作。



这些言论常利用部分民众对新政策的疑虑心理，来制造关于国家治理活动的扭曲形象。但若审视近年来的整个税收改革进程，便可清晰看到越南贯穿始终的目标并非增加民众负担，而是构建一个现代、公平、透明且服务于可持续发展的税收体系。



近期最被歪曲的内容之一，是从核定征收机制向自行申报、自行缴纳机制的转变，以及电子发票的推广应用。各种破坏分子蓄意将此描述为“收紧管理以竭泽而渔”、“逼迫小商贩走投无路”或“针对小本经营者”等行为。



但事实表明，原有的核定征收机制在实施过程中存在诸多不合理之处。以人工方式核定营业额，不仅缺乏准确性，而且容易产生差异，对同规模经营户之间造成不公。在某些情况下，这一机制还为预算收入流失和滋生管理中的消极现象制造了漏洞。

因此，转向基于电子平台的自行申报、自行缴纳机制，是现代治理的必然趋势。这也是许多国家为提升透明度、减少行政手续、增强纳税人主动性而普遍采用的模式。



更重要的是，越南的实施过程并非如歪曲言论所说的那样僵硬强加。在过去一段时间里，税务机关持续组织免费培训，直接指导经营户使用电子应用，辅导在线申报，并解答转型过程中遇到的困难。税务干部深入集贸市场、沿街商铺，“手把手”指导小商贩的形象，清晰地体现了与群众同行、主动服务的精神。



另一种言论是，破坏分子指责国家“竭泽而渔搜刮预算”、“榨干民众腰包”。这是一种片面的臆断，无视了税收政策在国家治理中的作用与本质。



近年来，越南通过财政政策持续实施多项扶持民众和企业的措施。为支持生产经营，特别是疫情后经济复苏阶段，已落实了一系列延期、缓缴、减免税收的措施。值得注意的是，将对经营户的免税营业额门槛提高至每年10亿越南盾，为经营户稳定运营和再投资创造了巨大空间。



从宏观经济角度看，税收绝非如那些煽动性言论所喧嚷的是“有去无回”的资金流。《2026年越南税收白皮书》揭示了一个不争的事实：税收是为实现发展目标而进行国民收入再分配的最有效方式。

税收收入占国家预算总收入的80%以上，扮演着核心“关键基础资金”的角色，用于对社会进行强力再投资。正是这笔资金，正在并将继续转化为北南高速公路、现代化的国际机场，以及偏远地区的医疗、教育体系和民生保障项目。这是源于人民的资源正回归服务于人民利益的最清晰证明。

利用税收政策进行煽动破坏

除了歪曲针对经营户的税收改革外，一些对象还蓄意扭曲对电子商务和数字平台经营活动的税收管理主张。



电子商务和数字平台经营活动的快速发展，对所有国家（不仅是越南）都提出了新的管理要求。



然而，当职能部门采取措施管理直播带货、电商平台或跨境经营的税收时，许多对象又蓄意歪曲为国家“侵犯隐私”、“控制公民财产”。



这是缺乏依据、偷换概念的论点。在任何经济体中，产生利润的经营活动都必须履行纳税义务。不能存在领薪劳动者必须足额纳税，而在线经营收入达数十亿越盾的个人却对国家预算置身事外的状况。



对电子商务的税收管理，首先是为了在传统经营与数字平台经营之间、在严格遵守法律的企业与蓄意逃避财务义务的对象之间，营造公平的竞争环境。同时，对数字平台资金流向的监管也有助于打击在网络环境中日益复杂的假冒商品、走私商品及贸易欺诈行为。



需要肯定的是，数据连接与协同管理均依法进行，并有明确的信息保密机制，绝非如蓄意歪曲言论所说的“侵犯隐私”行为。



所谓新税收政策“消灭”或“阻碍”家庭经济体的喧嚣，与实践中那些有说服力的数字完全相反。一个公平、透明的税收政策非但不会扼杀小商贩，反而正在发挥着助力该领域规范化和可持续发展的助推器作用。



据财政部统计，由经营户“升级”为企业的数量正呈现快速增长。如果说截至2025年底有超过3200户完成了转型，那么仅在2026年1月，就录得了近1000户经营户转为企业经营模式的创纪录数字（相当于2025年全年的25%）。这表明，各项扶持政策正在产生强大的推动力，促使小商贩有信心扩大经营规模。目前，小商贩和家庭经济领域贡献了近30%的GDP，并为数百万劳动力直接创造了就业。转向电子发票和收入透明化，已帮助数万户经营户更容易地从银行获得正规信贷资金。

如果说截至2025年底有超过3200户完成了转型，那么仅在2026年1月，就录得了近1000户经营户转为企业经营模式的创纪录数字（相当于2025年全年的25%）。

各大都市和电子商务重点城市的实际情况表明，那些主动适应新税收政策、应用在线申报技术的经营户，由于优化了运营流程并建立了牢固的消费者信任，均录得了显著的营收增长。显然，税收政策绝非障碍，而是衡量竞争力的标尺，推动着一代文明、现代、为国家经济繁荣做出实质性贡献的小商贩的成长。



在税收改革进程中，财政部公布《2026年越南税收白皮书》是一项体现公开、透明和对民众及企业负责精神的举措。通过这份文件，民众和企业界可以清晰地看到构建一个现代、公平、透明、以民众和企业为服务核心的税收体系的定向。



在网络虚假恶意信息日益复杂的背景下，数据公开化、政策透明化正是反驳歪曲言论的最有效方式。这也是用实践和科学数据发出的强有力肯定，驳斥了过去一段时间所有与税收管理工作相关的、蓄意“颠倒黑白”的错误言论。



所有破坏言论，无论打着“保护穷人”还是“为经营自由而斗争”的幌子，都无法掩盖其背后的政治目的：削弱社会信任，煽动民众与政府之间的对立，阻碍国家现代化进程。但真相不能被极端的宣传运动所歪曲。



一项正确的政策，最终要靠实践成效、经济发展成果以及人民群众获得的切身利益来检验。（完）