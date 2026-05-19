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越南与克罗地亚推动安全及执法合作

5月19日，越南公安部长梁三光大将在河内会见了正对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

越南公安部长梁三光大将在河内会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。图自越通社
越南公安部长梁三光大将在河内会见克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼。图自越通社

越通社河内——5月19日，越南公安部长梁三光大将在河内会见了正对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

梁三光大将强调，越南始终重视与在欧盟中的地位不断提升的克罗地亚职能部门建立务实合作关系。

在国际和地区形势发生快速、复杂且难以预测的变化，传统与非传统安全挑战交织的背景下，梁三光表示，越南公安部希望推动越南公安部与克罗地亚外交和欧洲事务部及各合作伙伴间的合作关系，乃至两国友好关系发展走向务实与高效，为两国人民带来利益，并为地区及世界的和平与稳定做出贡献。

本着上述精神，梁三光部长建议，双方继续为欧盟与越南的企业界和投资者更积极地参与彼此市场创造便利条件；同时，为两国公民在各自国家生活、学习和工作创造便利。

梁三光部长还建议，双方应在克罗地亚拥有优势且符合越南公安部需求的执法力量专用产品生产领域加大合作力度；加强各级别代表团的交流互访；并推动双方在共同关心的其他领域开展合作。

戈登•格利奇•拉德曼部长对越南近期取得的显著发展成就表示祝贺，并强调克罗地亚高度重视与越南的友好关系；克方将越南视为克罗地亚在东南亚地区最重要的合作伙伴之一，希望推动两国全面合作关系向前发展。

戈登•格利奇•拉德曼部长高度评价了两国近期在安全与执法领域的合作成果，并坚信，本着真诚的态度和高度的政治决心，越南公安部与克罗地亚各合作伙伴之间的合作关系必将成为重要支柱之一，为推动越克关系迈上新高度做出积极贡献。（完）

越通社
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