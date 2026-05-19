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越南公安部部长会见美国副贸易代表斯威策

5月19日，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内会见了美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策（Rick Switzer）。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将会见美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策。图自越通社
越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将会见美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策。图自越通社

越通社河内——5月19日，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内会见了美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策（Rick Switzer）。

一同出席的有美国驻越南大使馆临时代办约翰·W·麦金太尔（John W. McIntyre）、美国贸易代表办公室及美国驻越南大使馆下属单位领导代表，以及越南公安部职能部门领导代表。

梁三光在会见中表示，在越美两国关系正常化30多年及全面战略伙伴关系框架实施两年多以来，两国关系无论在广度还是深度上都取得了长足发展；同时强调，越南重视并希望进一步推动与美国的全面战略伙伴关系，其中双边经济、贸易、投资合作是促进两国关系的主要动力。

梁三光明确指出，越南公安部以及越南各职能部门随时准备与美国方面合作，以解决困难与障碍，继续推动实质、互利的合作，确保两国企业和人民的公平与平衡。

梁三光建议美国贸易代表办公室继续加强双边磋商，就具体情况及具体合作方向交换意见；支持提升能力，为公安部的干部进行专业和经验交流；资助公安部的物质设施、设备，用于打击跨国犯罪，包括侵犯知识产权犯罪。

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双方会见现场。图自越通社

美国副贸易代表里克·斯威策对梁三光部长拨冗会见表示感谢，并赞同部长对过去两国合作关系的评价。

里克·斯威策强调，美方愿与越南公安部和各职能部门合作，有效处理双方共同关心的经贸问题，为两国政府、人民和企业带来切实利益。（完）

越通社
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