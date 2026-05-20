胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列

越通社胡志明市——据全球初创研究机构（ StartupBlink ）发布的《2026年全球新创生态系指数》报告，胡志明市的排名比 2025 年上升了 12 位，位居第 98 位，首次跻身全球创业生态系统前 100 名。这是胡志明市在 StartupBlink 排行榜上的最高排名，帮助该市提前4年实现进入全球新创百强行列的目标。



报告显示，在东南亚地区，胡志明市的创新创业生态系统排名第5，在生态系统成熟度（Ecosystem Maturity）排名第2，金融科技（Fintech）位列东南亚第3、全球第60，区块链（Blockchain）位列东南亚第5、全球第70，创业活跃度在亚太地区名列第7。

据StartupBlink 的评估，胡志明市的生态系统成熟度位居东南亚榜首，反应了该市培育具备增长和扩大市场能力的初创企业。如今，胡志明市已成为区域内最具活力的创业中心之一，吸引了初创企业、投资者、高等院校、科技企业以及创新支持机构的参与。



今年排名结果显示，胡志明市在改善创业支持环境、促进创新和加强国际对接方面所做的努力正逐渐得到国际社会的认可。



胡志明市科学技术局局长林廷胜在评价这一成果时表示，胡志明市跻身全球新创生态系统百强行列不仅显著提升了该市的国际地位与国际知名度，而且为下一阶段吸引国际投资资源、专家并开展创新合作活动创造了便利条件。



胡志明市确定将科技、创新与数字化转型视为推动该市快速且可持续发展的核心引擎。未来，该市将继续为科技企业和初创企业发展完善环境，为实现两位数高增长目标并提升该市竞争力做出贡献。此外，胡志明市将继续推进政策试点项目，发展开放式创新，并支持初创企业开拓地区乃至国际市场。



StartupBlink 排行榜是新创生态系统中最负盛名的国际指数之一，对全球 100 多个国家和 1500 多个城市新创生态系统的质量和环境进行评估。（完）