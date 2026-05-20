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河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃

河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃。图自越通社
河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃。图自越通社

越通社河内 ——河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

购买价值1000万越盾以上的电动摩托车时可获得补贴

根据河内市人民委员会正在征求意见的决议草案，拥有河内市常住户口或连续暂住2年以上、在决议生效前已注册汽油摩托车的民众，在购买价值1000万越盾以上的电动摩托车时将获得补贴。

对于贫困户，补贴额度高达车辆价值的100%，但不超过2000万越盾；相对贫困户补贴80%，最高1500万越盾。如果不领取现金补贴，民众可以选择价值500万越盾的公共客运服务使用券。

除了换车补贴，河内还预计将电动摩托车的注册和上牌费降低50%，贫困户和相对贫困户则完全免除该项费用。

草案还建议为优抚对象、残疾人、老年人、学生、大学生、工业园区工人和贫困户等人群提供免费公交票。此外，所有乘客在节假日、春节和城市特殊活动期间都将免票。

值得注意的是，该草案不仅关注为民众换车提供财政支持，还通过发展充电基础设施、费用优惠和逐步限制河内汽油车的路线图，为绿色交通转型奠定基础。

绿色转型趋势下电动车市场“升温”

汽油价格持续处于高位，加上河内限制化石燃料车辆路线图的消息，为电动车市场创造了巨大推动力。从混合动力汽车、电动汽车到电动摩托车，购买力均大幅增加，反映了向绿色、低成本交通工具的明显转变趋势。

据越南汽车制造商协会发布的2026年4月销售报告，电动化车型在增长率方面持续领先。其中，4月份混动车销量达1723辆，同比增长53%。累计前4个月，混动车销量达6848辆，较2025年同期大幅增长86%，成为汽车市场增长最快的细分领域。

不仅是汽车，电动摩托车市场也在强劲加速。对多家店铺的调查显示，前来了解和购买电动车的顾客数量比以前增加了两到三倍。

据VinFast最新报告，市场需求正在强劲增长。该公司的经销商系统已在全越南收到超过13.5万份定金，并已向客户交付约9.3万辆汽车。目前，该企业仍在加速生产，以完成剩余的4万多份订单。

在河内，当城市预计从2026年7月1日起逐步限制内城区的汽油车时，向电动车转换的趋势更加明显。

专家预测，2026年越南电动摩托车市场将持续爆发，销量可能达到120-130万辆，比前一年增长约150%。本田、VinFast、Dat Bike或TMT Motors等大品牌的竞争正通过一系列新款车型，使市场变得更加活跃。（完）

越通社
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