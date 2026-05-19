环保

河内市投资超5.25万亿越盾的通山垃圾发电厂项目动工建设

河内市春梅城市环境公司与绿锦石股份公司（GMC）5月19日上午在河内市春梅乡联合举行了通山（Núi Thoong）高新技术环境处理与发电厂项目动工仪式，项目总投资额约为52508亿越盾。

通山垃圾发电厂效果图
通山垃圾发电厂效果图

越通社河内——河内市春梅城市环境公司与绿锦石股份公司（GMC）5月19日上午在河内市春梅乡联合举行了通山（Núi Thoong）高新技术环境处理与发电厂项目动工仪式，项目总投资额约为52508亿越盾。

该项目的日夜垃圾处理能力达2000吨，并入国家电网的发电量达45兆瓦（MW）。该项目被视为河内西南地区首座高新技术垃圾发电厂，而该地区多年来一直缺乏大规模的固体废物处理设施。

该项目采用机械炉排炉焚烧发电及余热回收技术，该技术目前正广泛应用于日本、韩国、德国及北欧多国的多个工厂中。据介绍，该系统符合欧洲Directive 2010/75/EU环境标准以及越南国家技术规范QCVN 30:2025/BNNMT。

按照路线图，该项目预计将于2026年第二季度动工兴建，2027年第三季度竣工并投入试运行，随后于2027年第四季度投入商业运营。项目的运营期限自首次获发投资证书之日起为期50年。

据投资方评估，通山垃圾发电厂自2028年第一季度投入商业运营后，每年可处理约66万吨垃圾，每年为国家电网贡献约3.56亿度（kWh）电量，同时为当地约200名劳动者创造直接就业机会。

该项目也有望助力缩短将垃圾从河内西南各地运往北部处理区的运输距离，减轻环境压力，并逐步在河内市形成由首都北部、西北部和西南地区组成的“高新技术垃圾处理三角区”。（完）

越通社
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