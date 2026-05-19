环保

胡志明市锚定绿色城市与“净零排放”发展目标

5月19日上午，胡志明市人民委员会在平利乡朗勒（Láng Le）文化公园举行2026年“世世代代铭记胡志明主席功勋植树节”启动仪式。

胡志明市领导、与会代表及当地民众共同在朗勒文化公园区域内栽下了503棵各类树木。图自越通社
胡志明市领导、与会代表及当地民众共同在朗勒文化公园区域内栽下了503棵各类树木。图自越通社

越通社胡志明市——5月19日上午，胡志明市人民委员会在平利乡朗勒（Láng Le）文化公园举行2026年“世世代代铭记胡志明主席功勋植树节”启动仪式，以庆祝胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19 ~ 2026.5.19），并同步推进“百花绽放之城”运动，彰显了胡志明市在推进绿色城市建设、积极应对气候变化并努力到2050年实现净零排放（Net Zero）战略目标的坚定决心。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛在仪式上致辞时强调，66多年前，胡志明主席发起了“植树节”运动，展现了他老人家在环境保护与可持续发展方面的战略眼光。时至今日，“十年树木，百年树人”的深刻教导依然具有极高的现实价值，并成为越南社会文化生活中的优良传统。

他指出，当前胡志明市正面临着气候变化、城市内涝、海平面上升以及城市热岛效应等日益严峻的压力。在这一背景下，扩大城市绿化面积不再是一项单纯的任务，而是保护生态环境并提升市民生活质量的迫切要求。

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胡志明市人民委员会副主席裴明盛在仪式上发表讲话。图自越通社

裴明盛透露，在2021-2025年阶段，胡志明市已超额完成由政府总理发起的“十亿棵树” 种植方案既定目标，新植树木超过1600万棵。然而，胡志明市并未止步于现有成绩，而继续设定新目标，力争到2030年将城市人均绿地面积提升至1平方米以上，同时全面推进温室气体减排方案，迈向实现 2050年净零排放目标。

占地近22公顷的朗勒文化公园正被规划打造成为多功能生态文化区，充当胡志明市西部地区的“绿色之肺”。根据既定规划，该区域将发展成为与保护水道系统、本土植被和平利英雄历史价值相结合的生态空间。

启动仪式结束后，胡志明市领导、与会代表及当地民众共同在朗勒文化公园区域内栽下了503棵各类树木。

值此机会，胡志明市农民协会、农业与环境局及相关单位签署了合作谅解备忘录，正式启动2026-2030年阶段“百花绽放之城”运动。（完）

越通社
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