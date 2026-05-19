广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥

越通社广治省——5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。



此前，赵平乡河眉村居民裴友日在田间劳作时，发现并抓获了一只圆鼻巨蜥。在意识到这是属于需要保护的珍稀野生动物后，裴友日主动将其上交给地方政府和林检力量。接收后，赵平乡人民委员会已同职能部门配合依法进行了登记并给予妥善照顾。



经检查，该动物个体被确认为暗影巨蜥（学名：Varanus nebulosus），重约2公斤，长约70厘米。该物种属于越南第IB组野生动植物名录，即被优先保护、严禁出于商业目的进行开发和利用的濒危珍稀森林动物。



近期，在广治省境内，市民接连发现并自愿向职能部门上交了多只珍稀野生动物，以便进行救援、照顾并放归自然。这表明公众在野生动物保护工作中的意识已不断提高，为保护生物多样性和维护自然生态系统做出了积极贡献。（完）

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