经济

河内以AI、TOD及1153公里地铁塑造未来城市格局

规划确立了“智能、绿色、多极、多中心”的城市发展导向，将人工智能（AI）、交通导向型开发模式（TOD）以及规模约1153公里的地铁系统，作为首都战略增长的核心动力。

《首都河内百年愿景总体规划》获批。图自越通社
《首都河内百年愿景总体规划》获批。图自越通社

越通社河内——5月19日下午，河内市人民委员会发布了关于《首都河内百年愿景总体规划》（以下简称“规划”）的信息。规划确立了“智能、绿色、多极、多中心”的城市发展导向，将人工智能（AI）、交通导向型开发模式（TOD）以及规模约1153公里的地铁系统，作为首都战略增长的核心动力。

该规划在经过越共中央政治局、政府、河内市委以及多个部委、专家和科学家的深度评议与建言献策后，由河内市人民委员会主席于2026年5月13日正式签署批准决定。

此次规划最大的突破之一，是发展总里程约1153公里的城市铁路与区域间铁路网。该地铁系统将连接首都的环线、放射轴线、增长极以及各大中心，并进一步扩大与首都圈和红河三角洲地区的互联互通。

规划同时确立TOD为新阶段的主导发展模式。据此，在地铁站周边及交通主干道区域，河内市将允许提高建筑密度、放宽容积率和限高，以打造现代化的紧凑型城市，从而释放更多绿色空间，并高效盘活土地资源以反哺基础设施建设。

值得注意的是，河内市计划采用基于“数字孪生”和人工智能（AI）的城市治理模式。同时，该市确立了强劲的绿色转型目标，致力于实现净零排放（Net-Zero），推动公共交通向清洁能源转型，并在垃圾和废水处理中引入循环经济。

在空间布局导向方面，红河被确立为首都的绿色空间、生态景观、文化及核心经济主轴。此外，河内市将在TOD区域大力推进地下空间开发，建设地下停车场及多功能地下管廊等技术基础设施，将城市核心区的地下化率提高至40%以上。该市同时研究将“低空经济”逐步纳入规划，为医疗无人机运输、智慧物流和飞行出租车等新兴技术模式开辟空间。

规划还明确，将以超常规机制构建全新的增长极，最具代表性的是依托北部机场城市建设的东英-朔山自由贸易区以及位于和乐的西部科技城，旨在激发创新创业活力、疏解中心城区人口，并提升首都的国际竞争力。

预计2026年6月底，河内市将正式对外公布该规划，并同步举办2026年河内市投资促进大会。（完）

越通社
#河内AI #TOD #地铁 #河内市人民委员会 越南
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