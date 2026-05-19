经济

民营经济迎来突破性增长的机遇

随着发展政策日趋明朗、改革力度更大，民营经济在国家发展战略中的地位日益凸显，民营经济正迎来突破性增长的机遇。

位于太原省莲明农业合作社为数百名成员提供了稳定的就业机会。图自越通社
位于太原省莲明农业合作社为数百名成员提供了稳定的就业机会。图自越通社

越通社河内——随着发展政策日趋明朗、改革力度更大，民营经济在国家发展战略中的地位日益凸显，民营经济正迎来突破性增长的机遇。

然而，为将这些机遇转化为力量，专家强调，必须破除有关体制、营商环境、资源获取和企业内在能力的瓶颈，为民营经济部门在规模和质量上都能得到更强有力的发展创造便利条件。

缩小政策与执行之间的差距

越南工商联合会副秘书长窦英俊在《2025年越南民营经济报告》和《2025年省级竞争力指数》（PCI 2025）发布仪式上发表讲话时表示，民营经济部门虽然“数量众多，但实力尚不强劲”。

目前，民营经济部门占正在运营企业的96.6%，共一百多万家。然而，超过80%的企业员工人数不足50人，超过70%的企业注册资本低于100亿越盾（折合人民币250万元）。

这些数据反映了大部分企业规模较小，财务韧性有限，采用家族式管理模式，且抵御市场冲击的能力较弱。即使是订单减少、成本上升、现金流压力或行政手续冗长等相对较小的干扰也会对运营产生重大影响。

特别是，约60.2%的企业认为寻找客户是最大挑战，创五年来新高。75.5%的企业表示，如果没有抵押品，他们无法获得银行贷款。其表明企业面临双重挑战，包括市场需求不稳定和融资困难。

尽管政府出台了一系列扶持政策，但政策制定与实施之间的差距仍然是一个大问题。

越南工商联合会主席何士雄认为，虽然上述问题虽未立即引发剧烈波动，但若长期存在的话，势必会形成阻碍，拖累长期投资、扩大生产以及技术创新决策的进程。因此，越南工商联合会建议征求企业意见，构建更具可及性、清晰易懂、便于落地的法律机制，从而为企业生产经营活动提供最便利条件。

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民营经济迎来突破性增长的机遇。图自越通社

集中破解瓶颈

认识到这些挑战，越南政府在新任期伊始发布了八项决议，集中削减、下放与简化行政手续和经营条件，修订163份法律文件。目标在于削减至少30%的行政手续、缩减50%的办理时间、降低50%的合规成本、减少30%的经营条件、彻底废除100%不必要的手续。迄今为止，已有184项手续被废除，134项手续下放至地方政府，349项手续得到简化，890项经营条件已被取消，将管理思维从“前置审批”转变为“事后监管”。

新协发集团代表阮维兴表示，企业寻求的并非特殊待遇，而是透明、公平、安全和可预测的营商环境。

根据在省级竞争力指数排行榜表现优异省份的经验，改革不能仅停留在口号层面。广宁省人民委员会副主席裴文康指出，广宁省已连续13年位列全国PCI前列。他认为，改善营商环境最重要的是体制质量、治理能力、创新能力以及树立企业信心的能力。在迈入更高增长要求、更趋激烈竞争以及更大创新压力的新发展阶段，民营经济需要一个名副其实的发展生态系统。在此生态中，建造型政府不仅促进改革进程，而且助力企业化解风险、迎来机遇，从而凝聚起开展长期投资的信心。

可以说，越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议落地实施一年多来，最大的期望不在于建立数量日益扩大的民营部门，而是形成一支更强大、更有韧性、更有雄心的企业力量，能够在全球供应链中具备竞争能力。为实现这一目标，必须破除各类“瓶颈”，从而构建更畅通的体制机制和政策以及更趋公平的资源。在国家的支持下，企业须主动革新，真正激活内生动力，为下一阶段国家经济实现两位数高增长目标做出贡献。（完）

越通社
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