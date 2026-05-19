经济

越南成立政府国际经济与贸易谈判代表团

越南政府副总理范家足刚签发2026年5月18日第883/QĐ-TTg号决定，成立政府国际经济与贸易谈判代表团。工贸部部长担任政府谈判代表团团长。

附图。图自越通社
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越通社河内——越南政府副总理范家足刚签发2026年5月18日第883/QĐ-TTg号决定，成立政府国际经济与贸易谈判代表团。工贸部部长担任政府谈判代表团团长。

根据该决定，政府谈判代表团负责协助政府总理指导各部委、地方进行谈判、签署、协调批准、核准和执行越南国家和政府关于经济和贸易的国际条约、协定，涵盖多边、双边、区域及国际合作框架内的其他机制。

谈判代表团的任务是参谋制定参与国际条约、协定的方针、战略、计划和总体方案；提出符合国家利益和经济社会发展方向的谈判目标、观点和路线图。

此外，谈判代表团将主持、协调各部委准备、组织和开展谈判活动；建议处理出现的困难和障碍；制定并组织实施获得主管部门批准的谈判方案。

根据相关决定，谈判代表团还承担以下职责：参与越南作为成员国的国际经济贸易条约与协定的执行机制；推动世界贸易组织、亚太经合组织、亚欧会议、东盟等合作框架，以及双边与多边自由贸易协定的拓展与升级，以更好满足合作发展需求并提高对现有市场的开拓效率。

此外，谈判代表团将在评估对经济的影响、机遇、挑战和风险的基础上，组织征求企业界及相关对象对谈判内容的意见，从而制定旨在保护和加强越南国际经济贸易利益的方案。

谈判代表团同时配合各部委跟踪、评估国际承诺的执行情况；提出在实施过程中解决困难的措施；加强信息宣传和指导各机构、组织、企业执行越南的承诺。

在特殊情况下，政府总理将决定成立专门的谈判代表团来处理涉及国家利益的战略性和紧迫性问题；代表团成员、团长及运作机制由政府总理决定。（完）

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越通社
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