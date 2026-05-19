韩国LG新能源与本田联手，瞄准越南电动摩托车市场

越通社河内——韩国LG新能源公司（LG Energy Solution）19日宣布，已与本田（Honda）及河内市人民委员会签署谅解备忘录（MOU），合作建设电动摩托车公共换电站系统。



根据备忘录，三方将在河内市中心区域建设电动摩托车换电站，共同开发标准化电池及安全管理系统，并构建电动摩托车平台商业模式。试点项目将于今年第三季度启动。



LG新能源、本田与河内市政府计划在市中心重点区域安装约50个换电站，投入约500辆电动摩托车。



LG新能源将提供标准2170圆柱形电池，负责电池安全管理体系、换电系统运营及解决方案。本田负责提供电池组、换电设备及电动摩托车，河内市提供政策支持、许可审批及地方协调运营。



此次合作签约正值越南推动两轮车电动化之际。根据计划，从今年7月起，河内将开始分时段、分区域限制汽油摩托车，并于2030年前逐步扩大管控措施。预计这将大幅刺激电动摩托车及换电基础设施的需求。



越南是全球最大的摩托车市场之一，但电动摩托车占比仍较低。据越南国家交通安全委员会数据，2025年越南摩托车约8000万辆，其中电动摩托车仅约320万辆，占比4%。

本田目前在越南摩托车市场占据主导地位。据越南摩托车制造商协会数据，2025年本田市场份额约为86%。



LG新能源公司代表强调，越南是东南亚向电动摩托车转型的重点国家，公司将通过提供高安全性、长使用寿命的电池技术，为越南绿色交通基础设施建设作出贡献。（完）