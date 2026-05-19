莱州省与中国太平洋建设集团签署合作备忘录

越通社莱州——5月19日，莱州省建设厅与中国太平洋建设集团合作备忘录签署仪式在莱州省会议文化中心举行。莱州省建设厅厅长裴光荣与太平洋建设集团区域总经理刘梦林分别代表双方签署备忘录。



根据备忘录，双方将重点围绕规划建设、城市发展、交通运输、技术基础设施、口岸经济区和工业园区等领域加强信息交流与共享，并就莱州省多项战略基础设施项目开展合作研究，包括莱州机场、保河—莱州高速公路、莱州—沙坝—老街高速公路连接线、莱州—山罗高速公路连接线、莱州—老街铁路，以及交通、城市、智慧口岸及其他技术基础设施项目。备忘录自2026年5月19日生效，有效期至2031年12月31日。



此次签署旨在建立友好、平等、互利的合作框架，为加强信息交流、研究投资机会、推动建设、交通及技术基础设施领域合作奠定基础，服务当地经济社会发展目标。



太平洋建设总裁、大西洋集团董事局主席胡童表示，该集团在中国参与了中国全国50%高速公路的建设。中国云南与越南莱州地形相似，多山地，施工难度大，此类项目多由太平洋建设承担。该集团承诺以“质量更优、成本更低、进度更快、效益更高”参与莱州基础设施建设。



莱州省人民委员会副主席阮士景高度评价太平洋建设集团的能力，称其为中国领先的基础设施集团之一，希望双方切实落实备忘录内容。他强调，莱州省支持双方合作条款，期待备忘录内容早日转化为实际项目，为莱州经济社会发展作出贡献。（完）



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