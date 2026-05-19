经济

莱州省与中国太平洋建设集团签署合作备忘录

5月19日，莱州省建设厅与中国太平洋建设集团合作备忘录签署仪式在莱州省会议文化中心举行。莱州省建设厅厅长裴光荣与太平洋建设集团区域总经理刘梦林分别代表双方签署备忘录。

莱州省与中国太平洋建设集团签署合作备忘录 图自越通社
莱州省与中国太平洋建设集团签署合作备忘录 图自越通社

越通社莱州——5月19日，莱州省建设厅与中国太平洋建设集团合作备忘录签署仪式在莱州省会议文化中心举行。莱州省建设厅厅长裴光荣与太平洋建设集团区域总经理刘梦林分别代表双方签署备忘录。

根据备忘录，双方将重点围绕规划建设、城市发展、交通运输、技术基础设施、口岸经济区和工业园区等领域加强信息交流与共享，并就莱州省多项战略基础设施项目开展合作研究，包括莱州机场、保河—莱州高速公路、莱州—沙坝—老街高速公路连接线、莱州—山罗高速公路连接线、莱州—老街铁路，以及交通、城市、智慧口岸及其他技术基础设施项目。备忘录自2026年5月19日生效，有效期至2031年12月31日。

此次签署旨在建立友好、平等、互利的合作框架，为加强信息交流、研究投资机会、推动建设、交通及技术基础设施领域合作奠定基础，服务当地经济社会发展目标。

太平洋建设总裁、大西洋集团董事局主席胡童表示，该集团在中国参与了中国全国50%高速公路的建设。中国云南与越南莱州地形相似，多山地，施工难度大，此类项目多由太平洋建设承担。该集团承诺以“质量更优、成本更低、进度更快、效益更高”参与莱州基础设施建设。

莱州省人民委员会副主席阮士景高度评价太平洋建设集团的能力，称其为中国领先的基础设施集团之一，希望双方切实落实备忘录内容。他强调，莱州省支持双方合作条款，期待备忘录内容早日转化为实际项目，为莱州经济社会发展作出贡献。（完）

莱州省贡族同胞生活水平日益提升。图自越通社

莱州省贡族同胞生活的崭新色彩

栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。

越通社
#莱州省 #太平洋建设集团 #中国企业 #基础设施建设 #高速公路 #莱州机场 #交通项目 #智慧口岸 #工业园区 #越中合作 #莱州经济 #城市发展 #铁路项目 #战略基础设施 #口岸经济区 #刘梦林 #胡童 #阮士景 #裴光荣 #老街 #沙坝 #山罗 #越南交通建设 #投资合作
关注 VietnamPlus

相关新闻

莱州省贡族同胞生活水平日益提升。图自越通社

莱州省贡族同胞生活的崭新色彩

栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

莱州省弘扬民族文化特色 促进融入发展

莱州省弘扬民族文化特色 促进融入发展

在雄伟的西北部森林之间，莱州省是20个民族同胞聚居的地方，每个民族都有独特的文化色彩。在融入发展时期，莱州人民依然坚持保护和弘扬先辈留下的文化价值和遗产，将文化转化为内生力量，为祖国极西地区的发展奠定坚实基础。

莱州省遥山边防哨所选民参加投票

莱州省遥山边防哨所选民参加投票

在全国选民共同洋溢着热烈喜庆氛围中，2026年3月15日上午，驻扎在莱州省遥山（Dào San）边境地区的遥山边防哨所33名选民参加投票，选举第十六届越南国会代表和各级人民议会代表（2026—2031年任期）。图自越通社

更多

附图 图自越通社

胡志明市推动外商投资提质增效

2026年前4个月，胡志明市吸引外商直接投资（FDI）资金达近33亿美元，同比增长227.1%。其中，新批外资项目539个，注册资本总额约7.92亿美元，增资项目58个，追加资金达2.59亿美元。

乐天玛特（越南）正在分销约 900 种在越南生产的产品。图自越通社

韩国促进与越南及马来西亚的贸易合作

据东盟-韩国中心（ASEAN-Korea Centre）与韩国进口商协会（KOIMA）5月18日发布的消息，双方将联合派遣贸易促进代表团出访越南和马来西亚，旨在扩大韩国与东盟之间的经济合作。

泰国SCG集团旗下的KRAFT VINA纸业有限责任公司（SCG）位于美福3工业园（胡志明市）。图自越通社

胡志明市扩大企业对接国际资本机遇

随着胡志明市加快建设越南国际金融中心（VIFC-HCMC）以及一系列特殊机制逐步落地，越南企业对接全球资本、推动创新发展、拓展新增长空间的机会正不断扩大。

使用无人机（drone）喷洒农药。图自越通社

加密国家—院校—企业三方联动 破解科技成果转化难题

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。

富寿省升龙第三工业园区的基础设施全面而现代化，为企业和投资者创造了有利条件。（图自越通社）

强大经济集团塑造新地位

越共中央政治局于2025年5月颁布的关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南经济中运营企业数量达到200万家，其中至少有20家大型企业参与全球价值链的目标。

资料图：消费者在超市里购物。图自越通社

挖掘零售市场潜力 助力实现两位数增长

胡志明市零售市场正呈现积极复苏信号。今年前四月，商品零售和服务业收入总额同比增长约16%，创下一年来最高增幅。这一增长势头也为该市商贸服务业今年实现两位数增长目标增添更多信心。

在太原TDT服装公司生产出口至欧盟市场的服装产品。图自越通社

越南纺织服装业迎来高技术产业的外资

随着出口额连年实现突破性增长，并朝着在2026年达成500亿美元的目标迈进，越南纺织服装业正稳居全球出口前三地位。越南已不再仅仅是廉价劳动力的目的地，而是正在成为承接全球各大经济集团高科技投资浪潮的战略首选地。

提升越南在全球供应链中的地位。图自越通社

提升越南在全球供应链中的地位

在全球贸易因数字化转型、绿色转型以及地缘政治变动而发生剧烈重塑的背景下，物流已不再是单纯的后勤保障活动，而是正在成为决定经济体竞争力的核心支柱之一。特别是随着经济日益深植于国际供应链之中，当前的要求不仅是加快货物流通速度，而需要构建起一个现代、互联且具备区域级供应链组织能力的物流生态系统。

国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社

第68号决议为民企突破提供透明机制

在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。