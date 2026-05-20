印度推动与越南加强农业食品合作 力争2030年双边贸易额达250亿美元

越通社胡志明市——越南与印度正积极推动农业—食品领域合作，进一步加强企业对接，发展可持续供应链，并力争到2030年将双边贸易额提升至250亿美元。



5月19日至20日，印度驻越南商会（INCHAM）联合多家合作伙伴在胡志明市举办第二届“2026亚洲农业食品国际论坛（Asia Agri Food International 2026）”，活动包括产品展示、企业推介和贸易对接等内容。



此次活动吸引了来自越南、印度及东南亚多国的大批企业代表、政策制定者和专家学者，重点围绕农产品贸易、食品加工、物流、供应链以及技术创新等议题展开交流。



INCHAM主席 Jayprakash Shriram Mishra 在论坛上表示，在全球经济形势复杂多变背景下，粮食安全与可持续供应链建设正成为许多国家的战略优先事项。依托越印全面战略伙伴关系，两国在扩大投资合作、加强农业食品价值链联动以及深化企业互联互通方面拥有广阔合作空间。



企业在展位上进行商务对接。图自越通社

与会专家认为，越南目前是东南亚主要农产品出口经济体之一，而印度则是全球重要农业和食品供应国。印度在生产能力与技术方面的优势，与越南充满活力的加工和出口生态体系相结合，有望推动形成更加多元化和可持续的区域供应链。



经济专家 G. Chandrashekhar 表示，越印关系正在贸易、投资、科技、物流、可再生能源以及跨境服务等领域释放新的合作机遇。他指出，两国贸易结构具有较强互补性，其中越南主要出口工业产品和高科技产品，印度则提供原材料、农产品和制造业产品。



印度驻胡志明市总领事馆代表 Vipra Pandey 博士表示，越印双边合作关系正迈入新的发展阶段。印度总领事馆将继续支持企业对接、投资促进及制度合作，同时鼓励两国企业加强合资合作、技术共享，并共同推动农业—食品领域高附加值加工项目发展。(完)





