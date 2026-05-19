社会

胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。

附图。图自互联网
附图。图自互联网

越通社胡志明市——鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。

据此，胡志明市疾病控制中心受命加强口岸监测，跟踪入境人员健康状况异常表现，详细采集流行病学因素、旅行史和居住史；与航空、海运单位及国际卫生检疫机构协调，以尽早发现疑似病例。同时，各单位做好发现疑似感染病例时的处理、隔离和安全转运流程的准备工作。

胡志明市卫生局指出，及早发现疑似病例是当前口岸监测工作的关键因素。卫生部门继续为各医疗机构开展培训，更新感染控制、个人防护装备使用及疑似病例处理流程，以便在疫情输入情况下随时应对。

在世卫组织发布通报后，越南卫生部建议民众不要恐慌，但如果从疫区返回，需在21天内进行健康监测。

埃博拉病毒被认为是从果蝠传播给人类的。经过2至21天的潜伏期后，患者可能出现发热、肌肉疼痛、乏力等症状，随后发展为呕吐、腹泻、肝功能衰竭、肾功能衰竭。该病通过直接接触患者的血液、体液或因埃博拉死亡者的遗体传播。（完）

越通社
#胡志明市 #埃博拉疫情 #输入 #情输 #第72号决议 胡志明市 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

附图：越南卫生部紧急建议加强监测与防控基孔肯雅热疫情。图自互联网

越南卫生部紧急建议加强监测与防控基孔肯雅热疫情

8月10日，越南卫生部表示，目前本地区一些国家的基孔肯雅疫情呈上升趋势。基孔肯雅病是一种由蚊子传播的病毒性疾病，会引起发烧和严重的关节疼痛。基孔肯雅病毒主要由雌性蚊子传播，包括埃及伊蚊和白纹伊蚊，它们也能传播登革热和寨卡病毒。这两种蚊子在白天叮咬，但它们可能在清晨和傍晚最为活跃。

泰国呼吁民众警惕猴痘疫情。图自The Nation.png

泰国呼吁民众警惕猴痘疫情

泰国当局7月12日表示，今年以来该国已报告40例猴痘病例，并呼吁民众提高警惕，特别是高风险群体和来自疫区的返国旅客。

更多

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥。图自越通社

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥

5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃。图自越通社

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃

河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

越南驻新西兰大使潘明江发表讲话。图自越通社

越南支持新西兰东盟会议模拟活动成功举办

5月16日至18日，作为东盟－新西兰对话关系协调国代表及东盟驻惠灵顿委员会（ACW）轮值主席的越南驻新西兰大使馆支持2026年新西兰东盟会议模拟活动（NZMAM）在惠灵顿成功举行。

越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

青年知识分子为促进越泰科技创新合作贡献力量

目前，越南正处于深刻的社会转型，并面临着环境污染、海平面上升等气候变化带来的挑战。在此背景下，旅泰越南青年知识分子可以参与科技创新倡议，助力社区发展，提升民众生活质量并推动可持续发展，促进越南与泰国大学之间科研合作，打造能够抵御全球波动的社区发展模式。

越通社推出《科技与未来》专刊。图自越通社

越通社推出《科技与未来》专刊

值此胡志明主席诞辰136周年和5·18越南科技与创新日之际，5月18日上午，越南通讯社在国家通讯中心正式推出《科技与未来》专刊。

民众参与洪涝灾后清理。图自越通社

强降雨及强对流天气造成经济损失预计超100亿越盾

据越南堤防管理与防灾减灾局统计，截至5月18日8时，自15日至17日发生的强降雨及强对流天气（雷暴、大风）已导致多个省份受灾。预计造成经济损失约102亿越盾（其中高平省67亿越盾；得乐省35亿越盾；广宁省和清化省的损失尚在统计中）。

莱州省贡族同胞生活水平日益提升。图自越通社

莱州省贡族同胞生活的崭新色彩

栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。

西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。图自越通社

为边境儿童守护民族文化热爱之火

出生于一个教授高棉语的传统家庭，西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪，努力求学并选择了西宁边境之地与教育事业结缘。在这个高棉族同胞聚居的地方，她孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。

优秀艺人阮氏莺。图自越通社

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。