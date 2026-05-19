胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

越通社胡志明市——鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。
据此，胡志明市疾病控制中心受命加强口岸监测，跟踪入境人员健康状况异常表现，详细采集流行病学因素、旅行史和居住史；与航空、海运单位及国际卫生检疫机构协调，以尽早发现疑似病例。同时，各单位做好发现疑似感染病例时的处理、隔离和安全转运流程的准备工作。
胡志明市卫生局指出，及早发现疑似病例是当前口岸监测工作的关键因素。卫生部门继续为各医疗机构开展培训，更新感染控制、个人防护装备使用及疑似病例处理流程，以便在疫情输入情况下随时应对。
在世卫组织发布通报后，越南卫生部建议民众不要恐慌，但如果从疫区返回，需在21天内进行健康监测。
埃博拉病毒被认为是从果蝠传播给人类的。经过2至21天的潜伏期后，患者可能出现发热、肌肉疼痛、乏力等症状，随后发展为呕吐、腹泻、肝功能衰竭、肾功能衰竭。该病通过直接接触患者的血液、体液或因埃博拉死亡者的遗体传播。（完）
越南成功协调联合国大会关于防控疫情高级别会议的决议
联合国大会上周通过了关于筹备防控疫情高级别会议的决议，该决议由越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使与智利常驻联合国代表团团长葆拉·纳尔瓦埃斯大使共同协调。