胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

越通社胡志明市——鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。



据此，胡志明市疾病控制中心受命加强口岸监测，跟踪入境人员健康状况异常表现，详细采集流行病学因素、旅行史和居住史；与航空、海运单位及国际卫生检疫机构协调，以尽早发现疑似病例。同时，各单位做好发现疑似感染病例时的处理、隔离和安全转运流程的准备工作。



胡志明市卫生局指出，及早发现疑似病例是当前口岸监测工作的关键因素。卫生部门继续为各医疗机构开展培训，更新感染控制、个人防护装备使用及疑似病例处理流程，以便在疫情输入情况下随时应对。



在世卫组织发布通报后，越南卫生部建议民众不要恐慌，但如果从疫区返回，需在21天内进行健康监测。



埃博拉病毒被认为是从果蝠传播给人类的。经过2至21天的潜伏期后，患者可能出现发热、肌肉疼痛、乏力等症状，随后发展为呕吐、腹泻、肝功能衰竭、肾功能衰竭。该病通过直接接触患者的血液、体液或因埃博拉死亡者的遗体传播。（完）

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