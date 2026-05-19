越南警方破获50吨咖啡因跨国走私案

越通社河内——5月19日下午，越南公安部毒品犯罪调查警察局（C04）举行新闻发布会，通报破获特大跨国咖啡因走私案有关情况。



经业务侦查，毒品犯罪调查警察局与奠边省公安厅发现了一个涉案规模特别巨大、有组织的跨国咖啡因走私犯罪团伙。该团伙将咖啡因从境外运入越南，再经老挝转运至缅甸，用于制造各类合成毒品。



越南中央传统医药医院药剂科主任、药学博士陈飞雄及相关涉案人员，利用各国法律法规的差异以及电子海关通关分流机制的便利，以进出口贸易渠道为掩护，构建起一条作案手段极其隐蔽、复杂的走私链条。

越南中央传统医药医院药剂科主任、药学博士 陈飞雄 。图自青年报

2月27日，专案组批准行动方案，调集近300名警力，在河内、海防、奠边、山罗、义安、河静等6个省市同步展开18个工作组行动，成功实施收网。行动中当场查获并扣押了19吨清关后未向海关申报、正准备经老挝运往缅甸的咖啡因。



专案组随即指挥各工作组迅速展开搜查、核实并抓捕相关涉案人员；同时展开追溯，起获涉案人员在越南和老挝两地藏匿的咖啡因及财产。截至目前，共缴获咖啡因50.7吨，查扣涉案汽车6辆、各类电脑12台、手机25台，冻结并暂停交易涉案银行账户60个，查封核实与专案涉案人员相关的房产7处。



毒品犯罪调查警察局已对10名犯罪嫌疑人进行立案起诉（其中6人涉嫌“走私罪”、3人涉嫌“非法开具发票罪”、1人涉嫌“介绍贿赂罪”）。在老挝方面，老挝公安部已根据老挝法律，抓获并立案侦查了6名涉嫌贩卖和运输易制毒化学品的犯罪嫌疑人。



据毒品犯罪调查警察局评估，该专案的成功破获，不仅在国际合作方面具有重要意义、截断区域内易制毒化学品贩运链条方面具有重要意义，更充分彰显了禁毒力量的胆识、智慧和坚决斗争精神。这主要得益于公安部领导的坚强指挥与悉心指导，以及各地方公安机关、各部门之间的通力协作，有力践行了绝不让越南成为毒品及易制毒化学品中转地的坚定决心。



目前，毒品犯罪调查警察局正继续扩大调查，依法深挖彻查涉案的相关个人和企业。（完）