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金瓯省坚决遏止和打击IUU捕捞行为 全力推动渔业可持续发展

为有效落实政府各项指示和欧洲委员会（EC）提出的相关建议，金瓯省因地制宜制定了具体行动计划，全力抓好打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞任务落实，推动渔业可持续发展。

金瓯省渔船。图自越通社
金瓯省渔船。图自越通社

越通社金瓯省——为有效落实政府各项指示和欧洲委员会（EC）提出的相关建议，金瓯省因地制宜制定了具体行动计划，全力抓好打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞任务落实，推动渔业可持续发展。

金瓯省人民委员会副主席黎文史强调，金瓯省将坚决遏制、减少并消除当地各组织和个人的非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为。特别是，该省提出的最高目标是彻底终止渔船和渔民在外国海域进行非法捕捞行为，与全国一道共同努力解除欧洲委员会（EC）的“黄牌”警告。

为实现这一目标，省人民委员会要求各级政府严格执行 “不搞形式主义汇报、不推诿、不回避责任”原则。所有存在的不足都必须被全面识别，并制定清晰的整改路线图，同时明确各机关和个人的责任。金瓯省还强调，将对失职失责的组织与个人进行“问责”并依法处理。

黎文史指出，2026年的重点任务之一是强化渔船管理工作，坚决处理不符合出海捕捞条件的渔船以及故意不履行相关法定手续的船主。

为严格管控海上作业活动，该省实行24小时值班制度，充分利用渔船监控系统，实时跟踪在边界附近活动或失去信号连接的船只。所有违规行为都将依法核查，并按照规定从严处罚。

在可追溯性管理方面，金瓯省将统筹推进电子可追溯系统（eCDT）和电子捕捞日志（eLogbook）的应用。省人民委员会要求100%的渔船必须在已公布开放的渔港通过电子可追溯系统办理出入港手续。水产品加工企业和收购单位也必须通过该系统对产量及可追溯档案进行监控，以确保出口水产品批次的透明性与合法合规性。

本着打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞长期战略方向，金瓯省已制定并实施多项项目、提案、计划与方案，如到2030年对省内部分对渔业资源和生态环境产生影响的捕捞方式进行转型调整规划暨2050年远景，2021-2030年阶段渔业资源保护与开发规划暨2050年远景等。（完）

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越通社
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