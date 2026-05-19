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每艘渔船都成为捍卫国家海洋主权的“海上活界碑”

5月19日，越南海警二区司令部与广义省委宣教与民运部在沙黄坊联合举办打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞普法宣传会议。

组委会向沙黄坊党委和人民委员会赠送了纪念品及200面越南国旗。图自越通社
组委会向沙黄坊党委和人民委员会赠送了纪念品及200面越南国旗。图自越通社

越通社广义省——5月19日，越南海警二区司令部与广义省委宣教与民运部在沙黄坊联合举办打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞普法宣传会议。

海警二区司令部副政委陈红桂大校在致开幕词时强调，沙黄是一片拥有悠久历史和深厚文化积淀的土地，也是广义省南部的重要门户，在海洋经济、旅游业发展以及中部沿海地区国防安全保障方面具有十分重要的战略地位。近年来，当地渔民积极发扬勤劳坚韧、靠海谋生的传统。每一艘渔船不仅是劳动生产工具，更是一座座维护国家海洋主权的“海上活界碑”。

陈红桂呼吁广大渔民继续发扬团结精神，严格遵守法律法规；认真执行渔船登记、质检和航程监控设备（VMS）安装等规定；与各职能机关配合，坚决不进入外国海域，共同建设现代化、文明且可持续发展的渔业。

海警二区司令部法律处的报告员向当地渔船船主、船长、轮机长、船员以及水产品收购企业代表宣传并普及了越南和国际水产捕捞相关法律法规。

值此机会，组委会向特别贫困渔民家庭赠送50份慰问品；同时向渔民发放法律知识宣传资料、宣传单和宣传折页，并赠送越南国旗。

此前，5月18日下午，在活动框架内，组委会向沙黄坊党委和人民委员会赠送了纪念品及200面越南国旗，以鼓励渔民积极出海作业、维护国家主权；同时向部分渔船赠送慰问品，支持他们逐步稳定生活，安心出海，并在海上作业过程中严格遵守法律法规等。（完）

越通社
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