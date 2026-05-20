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医疗合作——越德关系中的亮点

据越通社驻柏林记者报道，5月19日，越南国防部175军医院工作代表团对德国莱比锡市及圣乔治医院进行了工作访问，旨在评估过去一段时间的合作成果，并就推动下一阶段深入合作的方向进行探讨。

175军医院工作代表团与莱比锡市长在莱比锡市政厅举行会谈的场景。图自越通社
175军医院工作代表团与莱比锡市长在莱比锡市政厅举行会谈的场景。图自越通社

越通社柏林——据越通社驻柏林记者报道，5月19日，越南国防部175军医院工作代表团对德国莱比锡市及圣乔治医院进行了工作访问，旨在评估过去一段时间的合作成果，并就推动下一阶段深入合作的方向进行探讨。

参与工作会谈的有175军医院院长陈国越少将；军医局局长阮长江少将；国防武官处处长阮俊明大校。德方代表包括莱比锡市长布克哈德·荣格；副市长克莱门斯·舒尔克，以及当地多家医院、医疗机构和医疗技术设备企业的代表。

在亲切、开放的氛围中，双方共同回顾了175军医院与莱比锡各合作伙伴超过10年的合作历程。这一关系被评价为越德两国医疗合作，以及胡志明市与其友好城市莱比锡市之间合作的“亮点”。

陈国越少将认为，过去10多年合作中最大的成功在于培养了一支专业水平日益提升的医疗人才队伍。得益于莱比锡市真诚而切实的支持，175军医院的许多医生、护士和技术人员获得了在德国合作伙伴医院学习、提高专业能力的机会。此外，来自莱比锡的专家也经常赴越南，直接为国内的医疗团队进行深入培训。

基于这一紧密的合作基础，德方已成功转移多项先进技术，医院已将其有效应用于治疗和康复领域。典型的技术包括心血管康复技术、运动疗法，以及髋关节、膝关节置换术后的骨科创伤康复技术。

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为两名在圣乔治医院完成培训课程的越南实习生颁发结业证书的仪式。图自越通社

莱比锡市长布克哈德·荣格表示，今年两国将共同迎来建立越德战略伙伴关系15周年（2011-2026）的重要里程碑。他对双方取得的显著进展表示高兴，认为这有力地促进了经济、研究和科学领域的合作关系。两市仍有巨大潜力实现更大突破，特别是在物理治疗、康复和骨科领域，从而可应用现代技术生产切实的辅助设备，为患者带来直接利益。

在《近期至2030年、远期展望至2045年医疗设施网络规划》中，越南政府已确定175军医院为6家国家重点医院之一，并优先按现代化、国际化方向投资发展。为实现这一目标，阮长江少将表示，175军医院与莱比锡市的合作伙伴将重点放在高素质医疗人才培训、提升管理能力、拓展深度医疗服务以及加强科学研究上。这些努力有望建成一所现代化、达到区域和国际水平的医疗机构，满足政府对医院提出的要求。

在访问莱比锡期间，175军医院代表团与其在莱比锡的合作伙伴之一——圣乔治医院领导层举行了专业会谈。双方深入讨论了未来一个时期的重点合作方向，继续推进先进医疗技术转移，同时发展“从专科到专科”的直接专业对接模式。双方特别强调，建设一支专业水平高、按照国际标准接受系统培训的人力队伍，是提升服务质量和患者治疗效果的关键因素。

值得注意的是，在过去三年中，圣乔治医院已接收并为175军医院的13名实习人员赴德学习、提高业务水平提供了便利条件。在此，所有学员均能接触现代医疗环境，直接参与专业流程，并圆满完成培训课程。

借此机会，圣乔治医院领导层为175军医院的两名实习人员举行了结业证书颁发仪式。这被视为具体而有力的证明，确认了胡志明市与莱比锡市这两家领先医疗机构之间日益务实、切实满足需求的合作关系。（完）

越通社
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