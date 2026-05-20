社会

全部6名越南学生均在2026年亚太信息学奥林匹克竞赛中夺得奖牌

越南教育培训部5月20日公布了参加在中国台湾举行的2026年亚太信息学奥林匹克竞赛（APIO）的越南国家队的正式成绩。

6名越南学生均在2026年亚太信息学奥林匹克竞赛中夺得奖牌（红衣）。图自越通社
6名越南学生均在2026年亚太信息学奥林匹克竞赛中夺得奖牌（红衣）。图自越通社

越通社河内——越南教育培训部5月20日公布了参加在中国台湾举行的2026年亚太信息学奥林匹克竞赛（APIO）的越南国家队的正式成绩。

具体，参加比赛的越南国家队全部6名学生获得奖牌，其中2金4银。

其中，获得两枚金牌的学生都来自河内国家大学下属的自然科学大学附属高中三年级学生，分别为阮友俊与阮裴德勇。

获得三枚铜牌的学生是宁平省梁文瘁重点高中一年级学生阮庆福；河静省河静重点高中三年级学生蔡文家坚；林同省升龙重点高中二年级学生邓辉厚；河内国家大学下属的自然科学大学附属高中二年级学生黎范维科。

第二十届亚太信息学奥林匹克竞赛于2026年5月9日至10日举行，共有来自37个国家和地区的代表队参赛，参赛选手达1043人。

越南国家队由15名参赛者组成，在河内国家大学旗下技术大学以线上形式参加考试。根据亚洲太平洋信息学奥林匹克竞赛组委会的规定，越南被选出6名得分最高的参赛者参与评奖。

凭借这一成绩，越南信息学奥林匹克代表队在本次比赛中排名第二（与日本并列），仅次于排名第一的俄罗斯队。这一成绩帮助越南继续保持在东南亚地区的领先地位。

根据APIO竞赛结果，将选出四名参赛者参加2026年国际信息学奥林匹克竞赛。（完）

越通社
#全部6名越南学生 #2026年 #亚太信息学奥林匹克竞赛 #奖牌 越南
关注 VietnamPlus

爱国竞赛

相关新闻

印度、印度尼西亚和俄罗斯青年在越南文化日活动框架下了解越南民间游戏“打锅”。图自越通社

越南文化多彩空间在俄罗斯绽放

为响应国家重大活动、庆祝青年月、纪念胡志明共产主义青年团成立95周年，3月25日，在西伯利亚西部托木斯克市举行了题为“越南：人与祖国”的越南文化日活动。活动由托木斯克越南学生会、越南青年团支部联合举办。

更多

嘉莱省推进渔港数字化 提升金枪鱼价值链。VASEP

嘉莱省推进渔港数字化 提升金枪鱼价值链

嘉莱省人民委员会副主席阮俊青表示，今后该省该省将投资建设三关智能渔港，并配套建设渔船避风锚地。该项目将有助于嘉莱省落实越共十四大决议提出的目标，即2026-2030年地区生产总值年均增长达到10%以上。

175军医院工作代表团与莱比锡市长在莱比锡市政厅举行会谈的场景。图自越通社

医疗合作——越德关系中的亮点

据越通社驻柏林记者报道，5月19日，越南国防部175军医院工作代表团对德国莱比锡市及圣乔治医院进行了工作访问，旨在评估过去一段时间的合作成果，并就推动下一阶段深入合作的方向进行探讨。

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃。图自越通社

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃

河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：中国香港的“红色地址”激发民族自豪感

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。

附图。图自互联网

胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥。图自越通社

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥

5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。

越南驻新西兰大使潘明江发表讲话。图自越通社

越南支持新西兰东盟会议模拟活动成功举办

5月16日至18日，作为东盟－新西兰对话关系协调国代表及东盟驻惠灵顿委员会（ACW）轮值主席的越南驻新西兰大使馆支持2026年新西兰东盟会议模拟活动（NZMAM）在惠灵顿成功举行。