全部6名越南学生均在2026年亚太信息学奥林匹克竞赛中夺得奖牌

越通社河内——越南教育培训部5月20日公布了参加在中国台湾举行的2026年亚太信息学奥林匹克竞赛（APIO）的越南国家队的正式成绩。



具体，参加比赛的越南国家队全部6名学生获得奖牌，其中2金4银。



其中，获得两枚金牌的学生都来自河内国家大学下属的自然科学大学附属高中三年级学生，分别为阮友俊与阮裴德勇。



获得三枚铜牌的学生是宁平省梁文瘁重点高中一年级学生阮庆福；河静省河静重点高中三年级学生蔡文家坚；林同省升龙重点高中二年级学生邓辉厚；河内国家大学下属的自然科学大学附属高中二年级学生黎范维科。



第二十届亚太信息学奥林匹克竞赛于2026年5月9日至10日举行，共有来自37个国家和地区的代表队参赛，参赛选手达1043人。



越南国家队由15名参赛者组成，在河内国家大学旗下技术大学以线上形式参加考试。根据亚洲太平洋信息学奥林匹克竞赛组委会的规定，越南被选出6名得分最高的参赛者参与评奖。



凭借这一成绩，越南信息学奥林匹克代表队在本次比赛中排名第二（与日本并列），仅次于排名第一的俄罗斯队。这一成绩帮助越南继续保持在东南亚地区的领先地位。



根据APIO竞赛结果，将选出四名参赛者参加2026年国际信息学奥林匹克竞赛。（完）

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