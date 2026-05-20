社会

自2027年1月1日起35岁前生育满两个子女的妇女可获得最低200万越盾的补助

议定明确规定，女性劳动者生育第二个子女，以及男性劳动者在妻子生育第二个子女时可享受《人口法》第14条第1款a点所规定的生育第二个子女产假待遇的条件为：女性劳动者在生育时已有一名亲生且仍健在的子女，男性劳动者的妻子在生育时已有一名亲生且仍健在的子女。

小女孩陪同母亲领取由后江省颁发的“生育满两个子女模范家庭”奖状。图自越通社
小女孩陪同母亲领取由后江省颁发的“生育满两个子女模范家庭”奖状。图自越通社

越通社河内——越南政府日前颁布第168/2026/NĐ-CP号议定，对《人口法》若干条款及实施措施作出详细规定。

关于生育第二个子女时享受产假待遇的条件，议定明确规定，女性劳动者生育第二个子女，以及男性劳动者在妻子生育第二个子女时可享受《人口法》第14条第1款a点所规定的生育第二个子女产假待遇的条件为：女性劳动者在生育时已有一名亲生且仍健在的子女，男性劳动者的妻子在生育时已有一名亲生且仍健在的子女。

议定规定，符合以下情形的女性在生育时可获得最低200万越盾的财政补助：属于人口极少少数民族的妇女，居住在生育率低于更替水平的省、市的妇女，在35岁之前生育满两个子女的妇女。

上述规定自2026年7月1日起生效。

第168/2026/NĐ-CP号议定还就产前及新生儿部分先天性疾病筛查的适用范围和对象做出详细规定。

具体的是，孕妇可接受产前检查和涵盖唐氏综合征、爱德华氏综合征、帕陶氏综合征以及地中海贫血症四种基础疾病的筛查（产前筛查服务套餐）。

新生儿可接受检查和涵盖先天性甲状腺功能减退症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症、先天性听力障碍以及严重先天性心脏畸形五种基础疾病的筛查（新生儿筛查服务套餐）。

产前先天性疾病筛查的费用按实际发生金额支付，但每例最高不超过90万越盾；新生儿先天性疾病筛查的费用按实际发生金额支付，但每例最高不超过60万越盾。

自2026年7月1日至2026年12月31日，属于贫困户，相对贫困户，社会救助对象，特别困难村居民，少数民族地区、山区、边境及海岛地区居民的孕妇及新生儿可免费使用筛查服务套餐，并由国家预算承担筛查费用支持。

自2027年1月1日起，所有孕妇及新生儿均可享受筛查服务套餐，由国家预算承担筛查费用支持。（完）

越通社
#2027年1月1日 #35岁前 #两个子女 #妇女 #200万越盾 #补助 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

附图 图自越通社

越南设定总和生育率每年提升2%的目标

近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。

医护人员正在照料刚出生的新生儿。Vietnam+

越南人口日：《人口法》为可持续发展铺平道路

越南人口突破一亿，生育率降至历史最低水平。国会通过《人口法》，标志着人口政策迈入新阶段，重点应对低生育率、性别失衡、人口老龄化和人口质量提升等挑战，为国家可持续发展奠定基础。

更多

嘉莱省推进渔港数字化 提升金枪鱼价值链。VASEP

嘉莱省推进渔港数字化 提升金枪鱼价值链

嘉莱省人民委员会副主席阮俊青表示，今后该省该省将投资建设三关智能渔港，并配套建设渔船避风锚地。该项目将有助于嘉莱省落实越共十四大决议提出的目标，即2026-2030年地区生产总值年均增长达到10%以上。

175军医院工作代表团与莱比锡市长在莱比锡市政厅举行会谈的场景。图自越通社

医疗合作——越德关系中的亮点

据越通社驻柏林记者报道，5月19日，越南国防部175军医院工作代表团对德国莱比锡市及圣乔治医院进行了工作访问，旨在评估过去一段时间的合作成果，并就推动下一阶段深入合作的方向进行探讨。

扫盲班的老师在指导学员们阅读。图自越通社

为少数民族地区打开知识之门

在广治省，扫盲工作因整个政治体系的协同参与而取得了积极成果。目前，该省正逐步将文字带给少数民族同胞，为提高民众知识水平、促进困难地区经济社会发展作出贡献。

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃。图自越通社

河内提高换购电动车补贴力度，绿色交通工具市场活跃

河内市正在制定支持民众从汽油摩托车转向电动摩托车的政策，最高补贴额度为2000万越盾（折合人民币5263元），同时逐步限制使用化石燃料的车辆。在汽油价格居高不下和绿色交通趋势上升的背景下，电动车市场呈现出强劲增长态势。

越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：中国香港的“红色地址”激发民族自豪感

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。

附图。图自互联网

胡志明市加强监测 防范埃博拉疫情输入

鉴于刚果和乌干达暴发的埃博拉疫情已被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件”，5月19日，胡志明市卫生局要求各预防医学单位加强监测，主动做好疫情防控工作，坚决杜绝麻痹思想和松懈情绪。

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥。图自越通社

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥

5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。

越南驻新西兰大使潘明江发表讲话。图自越通社

越南支持新西兰东盟会议模拟活动成功举办

5月16日至18日，作为东盟－新西兰对话关系协调国代表及东盟驻惠灵顿委员会（ACW）轮值主席的越南驻新西兰大使馆支持2026年新西兰东盟会议模拟活动（NZMAM）在惠灵顿成功举行。