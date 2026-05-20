第25届阿尔及尔国际旅游展：越南旅游目的地“留住”国际游客

越通社河内——据越通社驻阿尔及利亚记者报道，第25届阿尔及利亚国际旅游与旅行展（SITEV）于5月18日至21日在阿尔及尔国际展览中心（SAFEX）举行，有来自41个国家的约450家企业和组织参加。



越南驻阿尔及利亚大使馆与越南两大旅游企业Saigontourist和Vietravel合作开设了介绍越南旅游线路的展位，吸引了国际游客的极大关注和兴趣。



除了Saigontourist和Vietravel的介绍旅游产品的出版物外，越南展区还悬挂了许多拍摄还剑湖、长安生态旅游区、丰芽-格邦国家公园、会安古镇、板约瀑布、木江界梯田等著名风景的大幅照片。此外，当来到越南展位参观时，国际游客还有机会品尝越南咖啡和名茶。



今年博览会的主题是“阿尔及利亚：真实旅游与可持续发展”，反映了阿尔及利亚政府为推动旅游业成为能源之外的新经济支柱所作出的努力。阿尔及利亚希望博览会将有助于推动2026年夏季旅游旺季，增加国际游客数量，并改善阿尔及利亚作为北非和地中海地区新兴目的地的形象。（完）

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