政府总理黎明兴会见英国驻越南大使

越通社河内——5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了大不列颠及北爱尔兰联合王国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）。



黎明兴强调，越南一向重视与英国的关系，并重申，两国在贸易-投资、金融、科技、教育培训、绿色转型、可再生能源和国防-安全等领域还有广阔的合作空间，并建议双方加强各级、特别是高层代表团互访和接触，紧急配合制定落实越英全面战略伙伴关系框架行动计划。



黎明兴建议，双方通过为彼此商品扩大市场，推动双边贸易额在2026年提升至100亿美元，以及未来实现达150亿美元的目标。黎明兴同时强调，越南政府始终为包括英国企业在内的外国企业在越南长期、高效经营和投资创造便利条件。



在强调双边合作为越南建设和发展国际金融中心的重要性时，黎明兴建议，英方继续支持越南完善体制、构建法律框架、开发金融产品工具以调动资源用于战略基础设施项目，开展具有辐射性和象征性的项目，不愧于两国全面战略伙伴关系。



伊恩·弗鲁高度评价越南在2026年担任《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》主席国的作用，并重申，英国愿意与越南配合推动双边和国际贸易。



伊恩·弗鲁表示，英国投资者高度评价越南的发展前景，特别是在能源、金融和绿色转型领域，同时强调，英国希望成为越南实施公平能源转型伙伴关系的长期伙伴。



伊恩·弗鲁对黎明兴的指导方向表示赞同，并强调，将继续密切配合，有效维持关于安全、国防的双边合作机制；推动科技与创新创意合作，连接专家、投资者和投资基金网络；为培养高科技人力资源提供支持，进一步推动教育合作，同时，支持英语成为越南学校的第二语言，以及与越南在绿色金融发展和国际金融中心建设方面一道同行。



关于地区和国际问题，双方一致同意继续在多边机制中加强协调，推动东盟-英国关系，重视对话、合作，保障海上自由、安全与安宁，为维护地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

越通社