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越南政府总理黎明兴会见美国副贸易代表斯威策

黎明兴欢迎越美对等贸易协定谈判取得的积极进展，高度评价美国贸易代表办公室及斯威策大使个人的作用，重申越南政府将继续与美方密切配合，尽早完成协议，从而深化两国经贸、投资合作。

越南政府总理黎明兴与美国副贸易代表斯威策。图自越通社
越南政府总理黎明兴与美国副贸易代表斯威策。图自越通社

越通社河内 ——5月20日，越南政府总理黎明兴在河内会见了前来越南工作的美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策大使（Rick Switzer）。

会见中，黎明兴高度评价越美两国近期在政治外交、经贸、国防安全、科技和创新以及解决双方共同关心的地区和国际问题等领域的合作成就。

黎明兴希望双方密切配合，推动全面战略伙伴关系日益走向深入，为两国人民带来切实利益，为地区和世界的和平、稳定、发展与繁荣作出贡献，遵循苏林总书记、国家主席与唐纳德·特朗普总统的指导精神。

黎明兴欢迎越美公平、平衡的对等贸易协定谈判取得的积极成果，高度评价美国贸易代表办公室及斯威策大使个人的作用。黎明兴重申，越南政府将继续与美方密切配合，以便尽早完成协议，从而进一步深化两国经贸、投资合作。

黎明兴强调，越南政府历来欢迎并愿为美国企业在越扩大投资创造便利条件。越南没有造成产能过剩的政策，越南企业按照市场机制运作。两国经济具有互补性，不直接相互竞争。越南法律严格禁止一切形式的强迫劳动。越南积极参与并认真落实相关国际承诺，包括国际劳工组织（ILO）的公约和各项自由贸易协定（FTA）。坚决打击侵犯知识产权违法行为是越南的优先事项，与此同时，越南大力推进发展模式转型，落实关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议。

斯威策高度评价越美关系在经贸等领域取得的积极成果，强调越南是美国最重要的合作伙伴之一，其中经贸合作为两国关系发展作出了积极贡献。

斯威策突出了对等贸易协定对两国经贸合作的重要性，高度评价越南政府各部委、谈判代表团的积极、善意合作，确认美国贸易代表办公室及他个人将继续与越南政府各部委密切配合，尽一切努力促使双方尽早达成协议，为两国关系的进一步发展作出积极贡献。（完）

越通社
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