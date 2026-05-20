胡志明主席诞辰136周年：柬埔寨报刊盛赞越南民族英雄

越通社河内——值胡志明主席诞辰136周年之际，柬埔寨CEN新闻网发表题为《胡志明主席——越南民族英雄》的文章，高度赞扬胡志明主席为越南国家和人民留下的伟大事业与宝贵遗产，以及为推动越南与地区及世界各国人民之间的友好、合作与繁荣关系所作出的贡献。



越通社驻金边记者报道，文章介绍了胡志明主席的生平、革命事业以及30年奔走寻找救国之路的经历。CEN强调，他老人家确认了将民族从殖民统治下解放出来的道路只能通过殖民地革命来实现。



文章评价，由胡志明主席创立的越南共产党制定了简明扼要、符合当时越南实际的政治纲领。CEN还回顾了1945年9月2日胡志明主席在河内巴亭广场宣读《独立宣言》的历史事件，重申了越南人民对独立、自由的渴望。文章认为，"没有什么比独立、自由更可贵"的思想具有深刻的价值，并在世界范围内广泛传播。



除了革命事业，CEN还介绍了胡志明主席的许多突出特点，如出身于爱国家庭、精通多门外语，以及他于1925年6月21日创办《青年报》，为越南革命新闻奠定了基石。



文章强调，他老人家生活简朴，不重物质，始终崇尚学习精神和为国奉献精神。他老人家为当今数百万越南人民留下了“没有什么比独立、自由更可贵”的思想遗产。他教导人民，要实现国家富强，就必须按照社会主义方向大力发展劳动生产，热爱和平，本着平等、尊重和博爱精神，同世界各国交朋友。（完）

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