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斐济总统高度评价越南在国际舞台上日益提升的地位与作用

5月19日，越南驻新西兰兼驻斐济大使潘明江在斐济首都苏瓦向斐济共和国总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武递交国书，正式成为越南非常驻斐济特命全权大使。

5月19日，越南驻新西兰兼驻斐济大使潘明江在斐济首都苏瓦向斐济共和国总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武递交国书。图自越通社
5月19日，越南驻新西兰兼驻斐济大使潘明江在斐济首都苏瓦向斐济共和国总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武递交国书。图自越通社

越通社河内——5月19日，越南驻新西兰兼驻斐济大使潘明江在斐济首都苏瓦向斐济共和国总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武递交国书，正式成为越南非常驻斐济特命全权大使。

在递交国书仪式后会见潘明江大使时，斐济总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武表示，他对越南近年来国家建设与发展所取得的成就印象深刻，同时高度评价越南在地区及国际舞台上日益提升的地位与作用。

斐济总统强调，斐方高度重视发展对越关系，并建议两国保持密切协作，更有效挖掘双边合作关系的巨大潜力。斐方希望借鉴越南在优势领域的发展经验，继续在多边论坛上相互支持，携手有效应对全球性挑战。值此机会，他祝愿潘明江在担任越南驻斐济非常驻特命全权大使期间圆满完成各项任务。

潘明江强调，他将竭尽全力推动今后两国友好合作关系蓬勃发展。他相信凭借两国的坚定决心与共同努力，越南与斐济将在双方共同关心且各具优势的领域深化合作，推动双边合作走深走实，继续加强在地区及国际多边论坛上的协调配合与相互支持。

按计划，在赴斐递交国书访问期间，潘明江礼节性拜会斐济总理，分别会见斐济外交和对外贸易部以及负责农业、渔业合作、环境与气候变化、贸易、投资与旅游促进机构代表，同时会见旅居斐济越南人代表。（完）

越通社
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