越南政府总理黎明兴分别会见古巴和朝鲜驻越大使

会见古巴驻越大使罗赫略·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）时，黎明兴总理强调，将在新的工作岗位上继续致力于不断扩大越古两国合作，提升特殊友好关系的成效，使之与两国的潜力和政治互信相匹配。越南党、政府和人民始终铭记并珍视古巴党、政府和人民在过去越南争取民族解放的斗争事业中，以及在当今国家建设与发展事业中，给予越南的团结精神和纯洁、始终如一的坚定支持。

为推动越古特殊关系在未来时期持续得到巩固与加强，黎明兴建议双方密切配合，切实落实两国高层领导人达成的各项合作协议；积极推动各层级代表团互访与可持续合作；进一步提升两国政府间以及各部委、行业、地方间合作机制的效能；并在多边论坛上继续保持密切协调与相互支持。

罗赫略·波兰科·富恩特斯大使表示，古巴始终将越南视为亲密的兄弟和同志，视越南为国家革新与发展事业的典范；古方愿同越方一道，落实好高层共识，进一步深化双边在农业、生物技术等各自拥有优势和需求领域的务实合作。

会见朝鲜驻越南特命全权大使李成国时，黎明兴强调，越南党、政府和人民一向重视并希望在新发展纪元不断培育和推动越朝关系日益务实、有效发展，符合两国人民的共同愿望，为维护地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。

李成国大使强调了朝鲜党、政府和人民一如既往地扩大发展两国各领域关系的立场。相信，越南人民一定能够成功实现越共十四大提出的目标，推动越南发展成为发达国家。

黎明兴建议双方密切配合，有效落实两国领导人达成的共识和协议，重点是继续通过推动高层和各级代表团交流、互访活动巩固政治互信，有效维持现有合作机制，以及在双方共同关心的地区和国际论坛上积极协调和相互支持。

李成国表示将尽最大努力为越朝传统友谊关系的发展作出贡献。（完）