越共中央总书记、国家主席苏林：厘清资源服务于两位数增长目标

2026年5月20日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开了与中央政策与战略部及相关机构的工作会议，评估国家发展资源，以服务于实现两位数经济增长目标及确立新增长模式。

会上，中央政策与战略部代表就评估国家发展资源、服务实现两位数经济增长目标及确立新增长模式作了报告。中央各机构代表发表了讨论意见，体现了高度负责精神，触及了许多根本性问题。

苏林在会议总结讲话中强调，越南已具备进入更高发展阶段的重要且重大基础。他指出，一个非常重要的问题是必须革新关于资源的思维。不能将资源视为现成的、有限的、静态的、仅供分配的东西。资源必须被创造、增值、连接和倍增。国家不仅要分配资源，更要营造环境、塑造发展空间、降低初始风险，引领和激活社会资源、民间资源、私营资源、智力资源、数据资源和文化资源。

苏林明确指出了关于以下方面资源的优点、局限，并提出了要求，以发挥其效能：经济财政资源；土地、公共财产、基础设施和发展空间资源；人力资源；科技、创新与数据资源；文化、人民、国家品牌与社会信任资源；制度与治理资源。

特别是必须核查、分类并彻底处理那些正被拖延、未得到利用的资源；不要让国家资源在行政手续、争议、怕担责心理或部门间协调迟缓中闲置。

关于资源分配，必须从分散、平均、局部、按任期、按行政地域的分配方式，转向按效益、生产率、辐射带动能力和产出结果进行分配。

苏林明确指出，必须厘清资源服务于两位数增长目标的条件；必须明确确立新增长模式及组织实施机制。新增长模式必须更多地基于生产率、科技、创新、数字化转型和数据等。这必须是主要动力，而非口号。

关于核心任务与解决方案，苏林建议集中精力：构建疏通资源的制度包。在制度建设方面，必须坚决摒弃“管不了就禁”的思维；一个问题、一项内容只在一部法律中规定；最大限度推进行政手续改革；强力从事前检查转向有管控的事后检查；确保法律透明、一致、稳定且具有前瞻性。

苏林强调，建议中央政策与战略部完善报告，可提交政治局审议并征求意见，以颁布一项新决议，取代政治局关于今后提高经济资源管理、开发、利用与发挥效率的第39号决议。（完）