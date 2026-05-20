越共中央总书记、国家主席苏林：核查、分类并彻底处理未得到利用的各类资源

越通社河内——会上，中央政策与战略部代表就评估国家发展资源、服务实现两位数经济增长目标及确立新增长模式作了报告。中央各机构代表发表了讨论意见，体现了高度负责精神，触及了许多根本性问题。
苏林在会议总结讲话中强调，越南已具备进入更高发展阶段的重要且重大基础。若要实现党的十四大文件和《2026至2030年五年经济社会发展计划》所提出的非常高的目标，就必须根本性地改变各类发展资源的组织与运作方式。换言之，两位数增长不能是旧增长模式简单延续的结果。
苏林指出，一个非常重要的问题是必须革新关于资源的思维。不能将资源视为现成的、有限的、静态的、仅供分配的东西。资源必须被创造、增值、连接和倍增。国家不仅要分配资源，更要营造环境、塑造发展空间、降低初始风险，引领和激活社会资源、民间资源、私营资源、智力资源、数据资源和文化资源。
在强调需要继续澄清和完善的重大问题时，苏林要求必须正确且全面地评估国家发展资源。资源评估是整个报告的基础。但资源评估不是罗列得越多越好。资源评估必须回答三个问题：哪些资源是突出优势？哪些资源可以立即调动？哪些资源仅是潜力，尚未转化为发展动力？
苏林明确指出了关于以下方面资源的优点、局限，并提出了要求，以发挥其效能：经济财政资源；土地、公共财产、基础设施和发展空间资源；人力资源；科技、创新与数据资源；文化、人民、国家品牌与社会信任资源；制度与治理资源。
特别是必须核查、分类并彻底处理那些正被拖延、未得到利用的资源；不要让国家资源在行政手续、争议、怕担责心理或部门间协调迟缓中闲置。
关于资源分配，必须从分散、平均、局部、按任期、按行政地域的分配方式，转向按效益、生产率、辐射带动能力和产出结果进行分配。公共资源必须引领私人资源。公共投资必须激活社会投资。外国直接投资必须带动国内企业。基础设施必须拓展发展空间。科技必须落实到产品、营收、生产率、质量和竞争力上。
苏林明确指出，必须厘清资源服务于两位数增长目标的条件；必须明确确立新增长模式及组织实施机制。新增长模式必须更多地基于生产率、科技、创新、数字化转型和数据等。这必须是主要动力，而非口号。
关于核心任务与解决方案，苏林建议集中精力：构建疏通资源的制度包。在制度建设方面，必须坚决摒弃“管不了就禁”的思维；一个问题、一项内容只在一部法律中规定；最大限度推进行政手续改革；强力从事前检查转向有管控的事后检查；确保法律透明、一致、稳定且具有前瞻性。
苏林强调，建议中央政策与战略部完善报告，可提交政治局审议并征求意见，以颁布一项新决议，取代政治局于2019年1月15日颁布的关于今后提高经济资源管理、开发、利用与发挥效率的第39-NQ/TW号决议。（完）