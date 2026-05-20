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国会主席陈青敏：代表工作必须做到更务实、更专业

5月20日下午，越南国会主席陈青敏与国会代表工作委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议时建议。

越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月20日下午，越南国会主席陈青敏与国会代表工作委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议时建议，该委员会参谋服务工作要抓得更早更深更实，流程要更清晰、更简洁、更负责；干部工作要更严谨、更透明；国会代表工作要更务实、更专业；数字化转型要深入核心业务，服务于管理、参谋、监督和决策。

陈青敏在会上发表讲话时强调，在部署多项重大、艰巨、复杂任务，政治、法律和业务要求非常高的背景下，国会代表工作委员会常委会、国会代表工作局以及干部人员队伍已努力奋斗，完成了国会常务委员会、国会党委交付的任务。

关于未来的重点任务，陈青敏建议，从程序性参谋转向战略性参谋。委员会必须从“按流程办事”思维转向政策设计、流程标准化、质量控制和问题预测的思维。

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会议现场。图自越通社

关于组织机构完善工作，陈青敏建议国会代表工作委员会与相关机构密切配合，完善对民族委员会、国会各委员会、国会办公厅、国家审计署内部组织机构进行核查、安排的方案，确保不重叠、不交叉、不留任务空白，不搞形式性安排，机构安排后更加顺畅、职责明确、效率更高。

陈青敏谈及要推进分级赋权与责任控制相结合时强调，属于国会代表工作委员会常委会、国会代表工作委员会党委、国会代表工作局权限范围内的事务要主动处理；在自己的机构有足够权限、足够依据时，不把事务推给上级。上级不做下级的事；协调机构不代替主持机构；一把手对参谋服务工作的进度、质量、准确性和合法性负最终责任。

陈青敏明确指出，数字化转型必须直接服务于管理、参谋、监督、预测和决策；与行政手续改革相结合，减少中间层级，缩短文件处理时间。

与此同时，委员会要做好关于两级地方政府模式及人民议会活动初步总结的参谋服务工作；提高国会代表工作、规划、培养、党建、机关和参谋干部队伍建设的质量，彻底处理与国会党委组织机构之间的任务划分问题。（完）

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：继续革新立法思维 提升监督工作实效

陈青敏建议，2026年，国会应继续革新立法思维，提升立法质量，以落实越共十四大决议，中央政治局、中央书记处和中央委员会的主张和结论，旨在促进经济社会发展，确保国防安全，建设政治体系。最终目标是进一步提高人民的物质和精神生活水平。

越通社
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