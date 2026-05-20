国会主席陈青敏：集中当好参谋助手 助力实现两位数增长

越通社河内——5月20日上午，越南国会主席陈青敏与国会经济与财政委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议。



陈青敏在会上发言时对经济与财政委员会的主动性与责任精神给予充分肯定。他指出，2026年前几月，委员会承担了大量工作，跟踪并督促对2026—2030阶段多部法律进行审查与研究，要求确保法律体系的统一性，提升政策分析与影响评估质量等。



关于未来阶段重点任务，陈青敏要求委员会继续贯彻落实越共十四大决议、越共经济与财政委员会第一次代表大会（2025—2030任期）决议，同时推进第十六届国会任期立法工作计划等。



为实现两位数增长目标，陈青敏强调，委员会须为国会出台正确决策，创造发展空间，但决不以牺牲宏观经济稳定、金融安全、公共债务安全和增长质量为代价当好参谋助手。



国会主席陈青敏在会上发言。图自越通社

在监督工作方面，陈青敏强调，监督的目的在于疏通资源，不仅是指出违规问题，还必须明确指出瓶颈所在、成因以及相应解决方案。



陈青敏要求委员会尽快大力推进审查方式创新，从“材料审查”转向“政策审查”，即须依据政策分析、数据支撑、影响评估与风险预测，主动更早地参与政策流程。



陈青敏提及保持财政—预算纪律，为发展“开路”的要求时指出，所有涉及增支、减收、税收减免、债券发行、举债、担保、公共投资以及公共资产使用的提案，都必须经过严格审查，确保现行法律规定。委员会须协助国会出台足够安全以保障发展，足够灵活以释放资源，透明度强以控制风险，责任性强以避免浪费的机制。他强调，“财政纪律必须严格，但发展政策必须开放；管理必须严格，但不能阻塞资源流动；宏观稳定性必须得到有力保障，但不能错失增长机遇。”



陈青敏要求将经济与财政委员会建设成为专业能力强、数据能力强、专家队伍强的委员会。在数字化转型和人工智能广泛应用的背景下，委员会须在数字化转型、技术与人工智能应用方面走在前列，提升政策审查、监督与分析质量等。（完）



