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建党100周年：引领国家实现快速可持续发展

5月20日上午，“总结建党100周年领导越南革命经验（1930-2030年）并研究未来100年（2030-2130年）国家发展领导方向”以及“总结实施社会主义过渡时期国家建设纲领40年”编辑组在胡志明国家政治学院召开第一次会议。

中央理论委员会主席，总结指导委员会副主任，编委会主任阮春胜发表讲话。图自越通社
中央理论委员会主席，总结指导委员会副主任，编委会主任阮春胜发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月20日上午，“总结建党100周年领导越南革命经验（1930-2030年）并研究未来100年（2030-2130年）国家发展领导方向”以及“总结实施社会主义过渡时期国家建设纲领40年”编辑组在胡志明国家政治学院召开第一次会议，部署总结工作计划，讨论并对编辑组《工作规章》草案、《总结计划》、《总结提纲》、各总结专题组工作方向以及面向各省市委、部委行业的总结指导框架提出意见，同时公布总结指导委员会关于成立编辑组及将成员分配至两个总结专题组的决定。

第十三届越共中央政治局委员，中央理论委员会主席，总结指导委员会副主任，编委会主任阮春胜教授在致开幕词时强调，本次会议旨在具体化苏林总书记、国家主席在总结指导委员会第一次会议上的指导意见。

会上，与会代表评价称，各项文件和资料准备充分、认真；同时集中讨论了多项核心内容。其中，各位代表的意见强调了越南共产党的领导作用是越南革命取得一切胜利的决定性因素；阐明了发展规律、经验教训以及未来国家发展的方向。

对于总结实施纲领40年，与会代表集中交流了重要的理论和实践问题，同时提出了在新阶段补充、发展纲领的方向。

越共中央政治局委员，胡志明国家政治学院院长，总结指导委员会副主任，编委会常务副主任段明训教授在会议上发表指导讲话时强调，需要将历史总结与理论、实践总结相结合；发挥主动性和责任感，并广泛动员专家学者参与。

阮春胜在会议总结时强调，总结建党100周年领导越南革命经验和实施纲领40年是服务于党的十五大筹备工作的战略政治任务，有助于为国家未来快速且可持续发展规划愿景。（完）

设在国家通讯中心的分会场。图自越通社

贯彻落实越共十四大决议会议：党建工作十大任务

2月7日上午，在由越共中央政治局、中央书记处组织的研究、学习、贯彻落实越共十四大决议全国会议上，中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴作了关于十三大任期党建工作总结及《党章》施行15年（2011-2025年）总结，十四大任期党建工作及《党章》实施的方向、任务和措施的报告。

越通社
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