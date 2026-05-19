越共中央总书记、国家主席苏林出席河内市委党龄徽章颁发仪式

越通社河内 ——值此伟大的胡志明主席诞辰136周年之际，5月19日上午，河内市委举行仪式，向在河内市委工作的34名高龄党员颁发80年、75年、70年党龄徽章。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。



此次颁发的党龄徽章中，河内市党委共有8511名党员获得30年及以上党龄徽章。其中80年党龄徽章36枚、75年12枚、70年38枚。



苏林在仪式上向19名党员颁发80年党龄徽章证书，向3名党员颁发75年党龄徽章证书，向12名党员颁发70年党龄徽章证书。



苏林在讲话中强调，80年、75年、70年党龄徽章具有特别重大的意义，是党对老党员们一生奋斗、牺牲、锤炼与奉献的充分肯定。这些徽章是忠诚的象征，是荣誉的象征，是对党、对祖国、对人民坚定誓言的见证。

越共中央总书记、国家主席苏林向各位党员颁发党龄徽章证书。图自越通社

苏林表示，本次获颁党龄徽章的老同志中，有人直接参加了抗战、服务战斗，有人在党、国家、武装力量、祖国阵线、团体、地方、基层等机关成长，有人一生在平凡而光荣的岗位上默默奉献。



苏林指出，我国正进入新的发展阶段，机遇巨大、要求很高、困难挑战众多。在这一征程中，历代老党员的革命传统是宝贵的精神力量源泉。



苏林希望各位老党员保重身体，发挥自身威望、智慧、经验和革命情谊，继续成为党委、政府和人民信赖的精神支柱，为建设党政机关建言献策，为子孙后代和年轻一代进行革命传统教育。



苏林建议河内市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线及全市各政治社会组织更加深切地关心老党员的物质和精神生活，经常看望、倾听、珍视并吸收他们认真负责的意见。（完）