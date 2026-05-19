越南支持新西兰东盟会议模拟活动成功举办

越通社河内——5月16日至18日，作为东盟－新西兰对话关系协调国代表及东盟驻惠灵顿委员会（ACW）轮值主席的越南驻新西兰大使馆支持2026年新西兰东盟会议模拟活动（NZMAM）在惠灵顿成功举行。这是新西兰首次举办该活动，吸引了新西兰各高等院校大学生的参与。



越通社驻大洋洲记者报道，5月18日，越南驻新西兰大使馆热烈欢迎了出席该活动的组委会和与会代表，同时举行闭幕式和颁奖仪式。



越南驻新西兰大使潘明江强调，年轻一代是本地区的核心力量和未来的主人。他希望通过此类活动及后续项目，不断培养青年的对外技能，提升他们对东盟以及东盟与新西兰关系的认识与理解，鼓励年轻一代更积极、更深层次地参与到塑造区域共同愿景与未来大局的进程中。



越南驻新西兰大使潘明江向优秀大学生颁发奖项。图自越通社

潘明江强调，作为2024-2027阶段东盟－新西兰关系的轮值协调国，越南承诺将继续与新西兰及东盟各成员国保持密切协作，进一步促进与深化东盟与新西兰全面战略伙伴关系，为双方人民带来实实在在利益，为双方乃至世界的和平、稳定、繁荣与可持续发展做出有效贡献。



新西兰国家协调员约书亚·帕特森（Joshua Paterson）简要汇报了2026年新西兰东盟会议模拟活动的主要活动及成果，并期待未来能继续得到东盟各国驻新外事机构的支持。



本次欢迎仪式和闭幕式彰显了越南驻新西兰大使馆乃至越南在促进越南、东盟与新西兰民间外交、文化交流以及青年交流中所发挥的作用，为发展2025年东盟－新西兰全面战略伙伴关系及越南与新西兰全面战略伙伴关系做出积极贡献。（完）