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突破瓶颈 打造大型科技企业

近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。

岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社
岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社

越通社河内——近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。

目前，全国约有8万家科技企业，较2020年增长0.4倍；预计2025年全行业收入将达到1980亿美元，同比增长近26%。许多数字产品和服务已成功出口至美国、欧洲、日本等高标准市场，年创汇约150亿美元，彰显了越南的智慧与实力。

数字科技企业也是推动新增长动力的先锋：5G网络覆盖率已达90%；电子商务快速发展，预计2025年将达到360亿美元，较2020年增长两倍；数字支付迅速普及，预计2025年非现金支付总额将达到GDP的25倍，交易量超过200亿笔。此外，科技企业还积极推动能源、交通、环境、医疗、教育等多个领域的数字化转型。

然而，客观来看，越南科技企业的技术能力仍有限，发展不均衡，缺乏能够引领供应链的大型、有影响力的科技企业。尤其值得关注的是，国内数字人才难以满足新兴领域（如半导体、人工智能、芯片设计等）的实际需求。

造成这一状况的原因包括：管理思维滞后于技术发展；在试点新机制时存在“怕错、怕担责”心态；支持政策不够实质，程序繁琐，缺乏针对科技企业特点的机制。此外，许多企业财务实力、管理能力和战略视野有限，发展思维偏短期。企业之间缺乏互信，难以形成具备竞争力的联盟和生态系统。

专家指出，为实现两位数增长目标，以科技、创新和数字化转型为主要动力，越南亟需建立突破性机制，培育具备核心技术、能够引领市场的大型科技企业。这些企业应成为“火车头”，带动中小企业扎根国内市场，逐步走向国际，深度参与全球供应链。

与此同时，国家应扮演“大客户”角色，通过采购政策为本土数字产品和服务创造稳定需求；鼓励管理部门从公共投资转向整体外包数字服务，助力科技企业获得可持续资金来源。

此外，应出台政策培养、吸引并留住高素质科技人才。人才培养理念应从“学校有什么就教什么”转向“市场需要什么就教什么”，大力推动“学以致用”，打造真正具备实战能力的人才队伍。

最后，成功不仅依赖政策，更需要科技企业界的先锋精神、敢于冒险的勇气，以及将越南打造成为区域乃至全球新兴科技中心的坚定决心。（完）




越通社
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