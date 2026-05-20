激活文化资源：将“潜力”转化为“实力”

越通社河内——越南国会刚批准试点设立以公私合作模式运行的文化艺术基金，体现了文化发展思维的创新。这一政策不仅有助于形成更加灵活、高效的财政机制，也让文化界和艺术从业者对文化市场充满期待——在那里，艺术创意能够得到培育、传播并持续释放价值。



文化产业的发展不能仅依靠初始扶持资金。无论是一部电影、一首音乐作品，还是一个艺术空间、设计项目，只有真正找到受众、形成市场，才能拥有持久生命力。如果说各类基金是“启动资金”，那么文化市场就是创意“种子”成长壮大的土壤，助力创造新价值，形成长期发展动力。



多年来，越南文化产业一直被视为潜力巨大的领域，但从“潜力”到“实力”之间仍存在较大差距。不少越南高质量文化产品难以有效触达公众，国内文化消费市场的发展也与人口规模和经济增长速度不相称。这表明，越南文化产业生态体系仍缺乏系统性和协调性。



现实表明，发展文化产业不仅仅是扶持艺术家或投资单个项目，更重要的是建设一个现代化、充满活力的文化市场，使文化产品顺利传播，知识产权得到有效保护，企业敢于投资，文化从业者能够依靠自己的创造力获得稳定收入。

这一理念在越南政府总理2025年11月14日签发的第2486/QĐ-TTg号决定《2030年和展望2045年越南文化产业发展战略》中得到了充分体现。战略明确提出，要将文化产业打造成为具有高增长速度和高附加值的重要经济产业，同时推动国家形象和越南人民形象传播，提升国家软实力。



值得注意的是，该战略强调同步构建文化产业生态体系，将创意、生产、发行、传播和消费等环节有机连接起来，并充分发挥科技创新与数字化转型在文化产业中的作用。



近期，越南国会通过的关于发展越南文化的第28/2026/QH16号决议也特别关注文化产品推广、文化产业市场开发，以及依托数字平台试点新型文化商业模式。这不仅是机制层面的变化，更体现出文化发展理念的转变：文化不仅需要保护，更是国家发展的重要资源。



国际经验表明，文化产业的成功并不仅依赖财政投入。韩国常被视为亚洲文化产业发展的典范，“韩流”（Hallyu）的全球影响力，建立在人才培养、技术发展、推广战略及发行体系等完整生态之上。

相比之下，越南许多文化活动目前仍呈现自发式发展状态，缺乏有效联动，较多依赖个人努力。不少专家指出，当前越南文化产业最大的瓶颈之一，是缺乏专业化的中介市场，难以有效连接创作者、企业与公众。



越南国会代表裴怀山表示，越南文化产业在人才和文化特色方面具有优势，但仍缺乏有力的机制将创意与市场连接起来，形成可持续发展的生态体系。无论政策多么优越，如果缺少政府管理部门、行业协会、艺术家、企业、媒体和公众之间的协同网络，都难以发挥最大效能。



此外，数字环境下的版权保护问题也成为社会关注焦点。数字技术为文化产业带来巨大机遇，但也增加了知识产权保护难度。如果不能及时建立透明、公平、尊重版权的市场环境，就难以真正激发创作者和投资者的积极性。



文化研究学者阮辉防指出，文化产业的发展必须建立在健康文化市场和创新激励机制基础之上，同时注重保护民族文化特色，避免过度商业化和盲目迎合短期市场口味。



实践表明，文化产业的发展需要艺术、科技与现代市场思维的有机结合。文化艺术基金试点的成功，以及专业文化市场体系的建立，将有助于推动越南文化迈入新的发展阶段，成为国家发展的重要动力。（完）