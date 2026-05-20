集市：守护越南西北山区文化之美的地方

越通社莱州省——在雄伟壮丽的西北群山之间，位于边境地区的莱州省居住着20个民族。长期以来，山区集市已成为当地各族群众熟悉的相聚之地。在地形分隔、交通仍较困难的条件下，集市不仅是商品交易场所，更是山区地区独具特色的文化空间。



每逢集市，色彩绚丽的民族织锦服饰、热闹的欢声笑语以及各种地方特产，共同展现出浓郁的山地风情。交易商品有山野蔬菜、新鲜竹笋、玉米，到烟熏腊肉和传统织锦产品等。莱州省著名的集市有三塘集市（San Thàng）、王马寨集市（Vàng Ma Chải）、道山集市（Dào San）、十二楼集市（Sì Lở Lầu）、辛溪湖集市（Sin Suối Hồ）等，通常按固定日期开市，吸引众多当地居民和游客前来。



集市不仅满足买卖需求，更是各民族群众相聚交流、分享生产经验以及传承传统文化的重要场所，也成为莱州社区旅游发展的独特亮点。

每逢集市，都是各民族同胞相聚交流、增进情谊的重要时刻。图片来源：越通社

每周六清晨，位于辛溪湖社区旅游村的辛溪湖集市都会热闹开市。经过10多年发展，这里已从最初服务当地居民生活需求的集市，逐渐成为远近游客熟悉的旅游目的地。来到这里，游客不仅可以体验穿民族传统服饰、品尝山地特色美食，还能选购当地居民亲手种植和养殖的农产品。



辛溪湖集市坐落于壮丽的山林之间，周边分布着传统风格的木屋和民宿，营造出亲切而富有民族特色的文化空间。辛溪湖村村民崇氏芝表示，每次赶集不仅能增加家庭收入，也是与乡亲们见面交流的机会。



山区美食同样是莱州集市的一大特色。汤骨（Thắng cố）、烤肉、糯米饭等充满山区风味的传统美食，为游客带来独特的西北高原饮食文化体验。



莱州省十二楼集市一角。图片来源：越通社

目前，许多旅游线路已将山地集市纳入莱州探索之旅，结合体验村寨生活、了解少数民族风俗习惯和传统手工艺等活动。来自老街省的游客范玉山表示，“来到三塘集市后，我们对这里丰富多样的农产品和药材印象深刻。此外，还有许多民族特色美食摊位，充满浓郁的山区风味。这里是游客在探索莱州时体验山区民族文化特色的理想目的地。”



从大山深处朴实的集市，到丰富多彩的民族文化体验，莱州山区文化之美正不断得到传承与传播。集市不仅是商品交易场所，更成为连接社区、推广莱州形象的重要窗口，让更多国内外游客了解这片土地的独特魅力。（完）