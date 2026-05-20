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“嘉莱——从森林到蓝海”图片展：壮丽高原与辽阔海洋汇聚之美

值此2026年5·18国际博物馆日暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日－2026年5月19日）之际，5月18日，嘉莱省博物馆举办了 “嘉莱——从森林到蓝海”图片展。

代表们参观“嘉莱——从森林到蓝海”图片展。图自越通社
代表们参观“嘉莱——从森林到蓝海”图片展。图自越通社

越通社嘉莱省——值此2026年5·18国际博物馆日暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日－2026年5月19日）之际，5月18日，嘉莱省博物馆举办了 “嘉莱——从森林到蓝海”图片展。

“嘉莱——从森林到蓝海”图片展共展出148张照片，分为壮丽自然、遗产荟萃、嘉莱各民族共同体、美食精华及体验服务等五大主题展区。

壮丽自然展区展示了海湖、火山、风峡（Eo Gió）、奇窝（Kỳ Co）山口等嘉莱省著名自然景观的图片。

遗产荟萃展区介绍嘉莱省目前正在保护的物质文化遗产和非物质文化遗产的突出价值，包括历史文化遗迹、艺术建筑遗迹、考古遗址、国家级文物、人类非物质文化遗产代表作、国家级非物质文化遗产、传统节庆、传统手工艺等。

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“嘉莱——从森林到蓝海”图片展。图自越通社

嘉莱各民族共同体展区展示了当地各民族的文化特色、日常生活场景以及独特的传统节庆活动。

美食精华展区通过图片介绍嘉莱省颇具浓郁森林和蓝海意味的丰富多样美食，供游客在当地旅游时参观与品尝。

体验服务展区则向公众和游客介绍新时代的嘉莱——汇聚壮丽高原与辽阔海洋的旅游目的地，拥有丰富多样的旅游体验服务，可满足游客的不同需求。

归仁南坊游客梅翠花表示，此展上展示的图片深刻而鲜明地展现了嘉莱省人民的文化特色与生活风貌。通过此展，民众能够进一步了解省内各地及各民族的文化特色。

据计划，“嘉莱——从森林到蓝海”图片展于5月18日至22日在嘉莱省博物馆举行。（完）

越通社
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