“江山盛会——信任与责任的选票”展览会在顺化开幕

越通社顺化——值此纪念胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19 – 2026.5.19）之际，5月19日上午，顺化市文化与体育局在顺化市胡志明博物馆举行“江山盛会——信任与责任的选票”展览会开幕式。



本次展会共展出200多幅珍贵图片、资料和实物，主要介绍胡志明主席与越南民主共和国国会；胡志明思想持续鼓舞全国人民履行自身权利与义务，选出德才兼备的国会及各级人民议会代表；在“江山盛会”中的顺化市等三个主要内容。



展会生动再现了越南国家最高人民代表机关——越南国会的每一段革命历程，并深刻阐述了胡志明主席作为越南民主共和国缔造者的核心角色。



展会还集中反映了顺化市人民在历届大选、国会及各级人民议会选举中所做出的坚韧不拔且高度负责的贡献。



顺化市胡志明博物馆馆长丁氏怀斋表示，此次展出的图片和资料不仅是历史的证据，而且是这片拥有深厚革命传统、始终与民族命运同行的土地的生动记忆。“江山盛会——信任与责任的选票”展览会通过这些历史故事再次强调，人民当家作主权是一个贯穿的核心价值，在每一个历史阶段都得到了精心的培育与发扬。今天的每一张选票都是对民主传统的继承，体现了每位公民对国家的信任与责任。对顺化而言，这更是发扬传统、把握机遇的强大动力，寄托着人们对新一届任期出台更多重大决策，推动家乡可持续并蓬勃发展的期盼。



据悉，本次展会将免费向公众开放，并持续至2026年8月30日。（完）

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