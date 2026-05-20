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☀️越通社早安咖啡（2026.5.20）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林会见印度国防部长拉杰纳特·辛格。图自越通社

越通社河内——·5月19日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问的印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）。阅读全文

·5月19日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与政府党委及相关部委的工作会议，审查越共中央书记处关于在新形势下加强党对发展保障性住房工作的领导第34-CT/TW号指示的执行情况。阅读全文

·越南国会刚批准试点设立以公私合作模式运行的文化艺术基金，体现了文化发展思维的创新。这一政策不仅有助于形成更加灵活、高效的财政机制，也让文化界和艺术从业者对文化市场充满期待——在那里，艺术创意能够得到培育、传播并持续释放价值。

·2026年5月19日下午，越南外交部部长黎怀忠在越南外交部总部会见了于5月18日至19日访问越南并共同主持第二次越瑞外交部副部长级政治磋商的瑞典外交部国务秘书达格·哈特留斯（Dag Hartelius）。阅读全文

·5月19日，越南外交部长黎怀忠与正在对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼（Gordan Grlic-Radman）举行了会谈。阅读全文

·5月19日，越南国会副主席阮氏清在河内会见了日本德洲会集团（Tokushukai）董事长东上震一（Higashiue Shinichi）及越南FPT集团领导班子一行。阅读全文

·越通社驻华盛顿记者报道，美国参议院于当地时间5月18日下午批准詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks McNamara）出任美国驻越南特命全权大使。

·5月19日，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在河内会见了美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策（Rick Switzer）。阅读全文

·据越南财政部消息，5月19日，财政部长吴文俊会见了来访的美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策（Rick Switzer）大使一行。阅读全文

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越南驻香港总领事黎德幸同越南驻香港各机构代表在大馆敬献鲜花缅怀胡志明主席。图自越通社

·值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）和胡伯伯出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）之际，5月19日，越南驻中国香港总领事馆在大馆隆重举行献花仪式，缅怀胡志明主席。大馆是与胡志明主席革命活动历程，特别是越南共产党成立事件以及30年代初胡伯伯在香港被捕监禁事件紧密相关的“红色地址”。阅读全文

·2026年是越南与泰国建交50周年，在两国关系发展史上具有里程碑意义。日前，泰国媒体《The Nation Thailand》发表了题为《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》的文章，强调胡志明主席的人文遗产为两国人民友谊的建立与发展夯实重要基础兵做出切实贡献。

·5月19日晚，泰国驻越南大使馆与正在对胡志明市进行友好访问的泰国皇家海军‘班武里’号舰（HTMS Prachuap Khiri Khan）在胡志明市龙屋—庆会国际港口联合举办了庆祝越泰建交50周年（1976-2026）、胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）纪念活动暨胡志明主席资料图片展。阅读全文

·5月19日，越南外交部与胡志明市人民委员会、Becamex集团及澳大利亚—东盟商界理事会在胡志明市联合举办“与澳大利亚相约”活动。越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强出席并在活动开幕式上发表讲话。阅读全文

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跨国咖啡因走私案涉案赃物。图自青年报

·5月19日下午，越南公安部毒品犯罪调查警察局（C04）举行新闻发布会，通报破获特大跨国咖啡因走私案有关情况。阅读全文

·近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。 目前，全国约有8万家科技企业，较2020年增长1.4倍；预计2025年全行业收入将达到1980亿美元，同比增长近26%。许多数字产品和服务已成功出口至美国、欧洲、日本等高标准市场，年创汇约150亿美元，彰显了越南的智慧与实力。（完）

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