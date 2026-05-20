越南驻以色列大使馆对参加前往加沙船队的越南公民采取领事保护措施

越通社河内——越通社驻特拉维夫-雅法记者报道，越南驻以色列大使馆5月20日表示，目前越南使馆正对参与“全球坚韧船队”（Global Sumud Flotilla）组织前往加沙并被以色列职能部门拦截的越南公民焦元宝玉采取领事保护措施。



在收到相关信息后，越南外交部领事局立即与越南驻以色列、埃及、土耳其代表机构及国内相关职能部门配合，以核实情况；同时积极与公民焦元宝玉的家属进行联系和沟通以获取更多信息，为核实与领事保护工作提供便利。



越南驻以色列大使馆已与以色列外交部联系，要求核实该事件的相关信息，并要求确保给予人道主义对待，全面执行涉及领事保护和人权的相关国际规定与公约。越南大使馆代表表示，目前正继续与当地职能部门保持紧密配合并密切关注事态发展，以便对涉案越南公民采取必要的领事保护措施。



在中东地区安全局势持续复杂演变的背景下，越南驻以色列大使馆建议越南公民严格遵守中东各国法律法规，经常关注当地政府及越南驻该地区各代表机构发布的安全警告，同时尽量避免前往发生冲突或存在安全隐患的区域。



越南驻以色列大使馆表示，将继续更新相关信息，并根据越南法律规定和国际惯例，采取必要的领事保护措施。（完）

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