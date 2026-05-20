时政

越南驻以色列大使馆对参加前往加沙船队的越南公民采取领事保护措施

越南驻以色列大使馆5月20日表示，目前越南使馆正对参与“全球坚韧船队”（Global Sumud Flotilla）组织前往加沙并被以色列职能部门拦截的越南公民焦元宝玉采取领事保护措施。

附图2。图自Global Sumud Flotilla
附图2。图自Global Sumud Flotilla

越通社河内——越通社驻特拉维夫-雅法记者报道，越南驻以色列大使馆5月20日表示，目前越南使馆正对参与“全球坚韧船队”（Global Sumud Flotilla）组织前往加沙并被以色列职能部门拦截的越南公民焦元宝玉采取领事保护措施。

在收到相关信息后，越南外交部领事局立即与越南驻以色列、埃及、土耳其代表机构及国内相关职能部门配合，以核实情况；同时积极与公民焦元宝玉的家属进行联系和沟通以获取更多信息，为核实与领事保护工作提供便利。

越南驻以色列大使馆已与以色列外交部联系，要求核实该事件的相关信息，并要求确保给予人道主义对待，全面执行涉及领事保护和人权的相关国际规定与公约。越南大使馆代表表示，目前正继续与当地职能部门保持紧密配合并密切关注事态发展，以便对涉案越南公民采取必要的领事保护措施。

在中东地区安全局势持续复杂演变的背景下，越南驻以色列大使馆建议越南公民严格遵守中东各国法律法规，经常关注当地政府及越南驻该地区各代表机构发布的安全警告，同时尽量避免前往发生冲突或存在安全隐患的区域。

越南驻以色列大使馆表示，将继续更新相关信息，并根据越南法律规定和国际惯例，采取必要的领事保护措施。（完）

越通社
#领事保护措施 #中东地区 #法律规定 #国际惯例 #人道主义 #全球坚韧船队
关注 VietnamPlus

能源安全

人权

相关新闻

泰国一家加油站。图自路透社

泰国批准巨额贷款计划应对中东冲突影响

越通社驻曼谷记者报道，泰国内阁5月5日批准了一项价值122亿美元的紧急贷款计划，以减轻中东冲突对经济的冲击，这是该东南亚国家数十年来规模最大的贷款计划之一。

更多

中央理论委员会主席，总结指导委员会副主任，编委会主任阮春胜发表讲话。图自越通社

建党100周年：引领国家实现快速可持续发展

5月20日上午，“总结建党100周年领导越南革命经验（1930-2030年）并研究未来100年（2030-2130年）国家发展领导方向”以及“总结实施社会主义过渡时期国家建设纲领40年”编辑组在胡志明国家政治学院召开第一次会议。

越南政府总理黎明兴与美国副贸易代表斯威策。图自越通社

越南政府总理黎明兴会见美国副贸易代表斯威策

黎明兴欢迎越美对等贸易协定谈判取得的积极进展，高度评价美国贸易代表办公室及斯威策大使个人的作用，重申越南政府将继续与美方密切配合，尽早完成协议，从而深化两国经贸、投资合作。

柬埔寨CEN新闻网发表题为《胡志明主席——越南民族英雄》的文章。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：柬埔寨报刊盛赞越南民族英雄

值胡志明主席诞辰136周年之际，柬埔寨CEN新闻网发表题为《胡志明主席——越南民族英雄》的文章，高度赞扬胡志明主席为越南国家和人民留下的伟大事业与宝贵遗产，以及为推动越南与地区及世界各国人民之间的友好、合作与繁荣关系所作出的贡献。

胡志明主席于1945年9月2日在巴亭广场宣读独立宣言，正式宣誓建立自由、独立的国家。图自越通社

越泰建交50周年：从胡志明遗产到全面战略伙伴关系

2026年是越南与泰国建交50周年，在两国关系发展史上具有里程碑意义。日前，泰国媒体《The Nation Thailand》发表了题为《从胡志明遗产到全面战略伙伴关系》的文章，强调胡志明主席的人文遗产为两国人民友谊的建立与发展奠定了重要基础。

胡志明主席视察并检阅一支集结北方的南方部队，该部队正为重返南方战场进行演练（1957年6月）。图自越通社

意大利共产党强调胡志明遗产的永恒价值

据越通社驻罗马记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年暨出国寻找救国道路115周年之际，意大利共产党于5月19日发表纪念文章，强调胡志明主席是越南民族解放事业的引路人，是反殖民主义及全世界被压迫民族反帝斗争的象征。

位于华盛顿特区的美国国会大厦。图自越通社

美国参议院批准新任驻越南大使

越通社驻华盛顿记者报道，美国参议院当地时间5月18日下午批准詹妮弗·威克斯·麦克纳马拉（Jennifer Wicks McNamara）出任美国驻越南特命全权大使。

富寿省税务干部指导个体经营户从定额税制模式向申报税制模式转型。图自越通社

📝时评：揭露将税收政策歪曲为“竭泽而渔”的错误言论

针对所谓越南税收政策是“竭泽而渔”的歪曲言论，过去数年的实际执行情况证明了完全不同的路径。从减轻个体经营户负担，到推进管理现代化、构建透明营商环境，这些努力清晰地体现了服务发展的精神，而非如某些别有用心者所歪曲的那样“竭泽而渔”。