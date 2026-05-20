☕️越通社新闻下午茶（2026.5.20）

越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与中央政策与战略部及相关机构的工作会议。图自越通社

越通社河内——·2026年5月20日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开了与中央政策与战略部及相关机构的工作会议，评估国家发展资源，以服务于实现两位数经济增长目标及确立新增长模式。阅读全文



·5月20日，越南政府总理黎明兴在河内会见了前来越南工作的美国贸易代表办公室副代表里克·斯威策大使（Rick Switzer）。阅读全文



·5月20日上午，越南国会主席陈青敏与国会经济与财政委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议。阅读全文



·据越通社驻柏林记者报道，5月19日，越南国防部175军医院工作代表团对德国莱比锡市及圣乔治医院进行了访问和工作交流，旨在评估过去一段时间的合作成果，并就推动下一阶段深入合作的方向进行探讨。阅读全文



·越南政府副总理范氏清茶呼吁在全社会广泛传播器官和人体组织捐献运动，将其视为崇高的人道主义善举，为挽救更多患者生命、建设现代且富有人文精神的越南医学事业作出贡献。阅读全文



·西宁省正同步开展烈士纪念设施勘察修缮及DNA鉴定样本采集工作，以确定信息缺失的烈士遗骸身份，有效落实“知恩图报”政策，满足烈士家属的深切愿望。阅读全文



·5月19日，越南驻新西兰兼驻斐济大使潘明江在斐济首都苏瓦向斐济共和国总统拉图·纳伊卡马·拉拉巴拉武递交国书，正式成为越南非常驻斐济特命全权大使。阅读全文

西宁省人民委员会副主席范晋和（左一）与工作团在安静烈士陵园（西宁省安静坊）核查未确定身份烈士墓的信息。图自越通社

·5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。阅读全文



·5月20日上午，越南国会主席陈青敏与国会经济与财政委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议。阅读全文



·嘉莱省人民委员会副主席阮俊青表示，今后该省该省将投资建设三关智能渔港，并配套建设渔船避风锚地。该项目将有助于嘉莱省落实越共十四大决议提出的目标，即2026-2030年地区生产总值年均增长达到10%以上。阅读全文

附图。图自Global Sumud Flotilla

·越通社驻特拉维夫-雅法记者报道，越南驻以色列大使馆5月20日表示，目前越南使馆正对参与“全球坚韧船队”（Global Sumud Flotilla）组织前往加沙并被以色列职能部门拦截的越南公民焦元宝玉采取领事保护措施。阅读全文



·根据越南工贸部第50/2025/TT-BCT号通知的规定，自2026年6月1日起，全国流通的无铅汽油必须掺混为E10生物汽油。为实现这一路线图，河内市市场管理分局正集中加强宣传与监督工作，保障市场供应来源稳定，同时保护消费者的合法权益。阅读全文

小女孩陪同母亲领取由后江省颁发的“生育满两个子女模范家庭”奖状。图自越通社



·女性劳动者生育第二个子女，以及男性劳动者在妻子生育第二个子女时可享受《人口法》第14条第1款a点所规定的生育第二个子女产假待遇的条件为：女性劳动者在生育时已有一名亲生且仍健在的子女，男性劳动者的妻子在生育时已有一名亲生且仍健在的子女。阅读全文

·值胡志明主席诞辰136周年之际，柬埔寨CEN新闻网发表题为《胡志明主席——越南民族英雄》的文章，高度赞扬胡志明主席为越南国家和人民留下的伟大事业与宝贵遗产，以及为推动越南与地区及世界各国人民之间的友好、合作与繁荣关系所作出的贡献。 阅读全文



·在全球供应链加速重组、绿色转型和数字化转型深入推进背景下，比利时及欧洲企业界正日益关注扩大与越南的投资和贸易合作。这是在5月19日于比利时布鲁塞尔举行的越南投资贸易促进研讨会上释放出的重要信息。阅读全文



·岘港市在2026年全球创业生态系统指数排行榜中的名次上升212位，从第766位跃升至第554位。该信息于5月19日上午在由全球创业生态系统研究与生态图谱机构StartupBlink主办的“2026年全球创业生态系统指数’全球线上研讨会上公布。阅读全文



·越南与印度正积极推动农业—食品领域合作，进一步加强企业对接，发展可持续供应链，并力争到2030年将双边贸易额提升至250亿美元。阅读全文



·据胡志明市一号城市轨道一人有限责任公司的消息，“爱心门票ATM机”模式将于6月5日起在地铁1号线（滨城－仙泉）主要车站正式投入运营。得益于该模式，困难群众将可免费搭乘地铁1号线。阅读全文



·在广治省，扫盲工作因整个政治体系的协同参与而取得了积极成果。目前，该省正逐步将文字带给少数民族同胞，为提高民众知识水平、促进困难地区经济社会发展作出贡献。阅读全文

白梅医院第二园区项目。图自越通社

·5月20日，河内市人民法院开庭审理原卫生部长阮氏金进及另外9名被告涉嫌在卫生部及相关单位发生的案件。阅读全文



·5月19日，泰国政府宣布决定大幅缩短对来自90多个国家和地区游客的免签停留期限。此举旨在遏制正呈上升趋势的涉及外国人的犯罪活动。阅读全文（完）