嘉莱省推进渔港数字化 提升金枪鱼价值链

越通社嘉莱省——嘉莱省人民委员会副主席阮俊青表示，今后该省该省将投资建设三关智能渔港，并配套建设渔船避风锚地。该项目将有助于嘉莱省落实越共十四大决议提出的目标，即2026-2030年地区生产总值年均增长达到10%以上。



该项目将数字化技术、自动化和数据分析应用于渔船管理、产量统计、溯源、食品安全及渔业后勤服务。渔港还将设有国际标准的金枪鱼拍卖中心、冷链物流中心以及渔船维修和水产机械中心。



根据《嘉莱省2026-2030年水产可持续发展方案及2050年愿景》，该项目总投资约4.27万亿越盾，资金来源包括中央财政、省级财政及其他经济成分筹措资金。项目目标是将三关打造成为区域级金枪鱼专业渔港，到2030年达到出口标准的金枪鱼比例提升至30%-35%，到2050年提升至50%-60%。



三关渔港将部署电子溯源系统（e-CDT）、电子捕捞日志、VMS管理系统，并应用人工智能、物联网和区块链技术；同时与边防、渔监和非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞管控机构实现数据互通，以满足国际标准并为解除欧盟"黄牌"警告提供支持。



嘉莱省还计划在智能渔港内建设交易平台和金枪鱼拍卖中心，以实现价格透明、原料标准化并提升商业价值。各有关部门将研究借鉴日本和欧盟的经验，考察日本、西班牙和挪威的智能渔港模式，以选择适合的解决方案。



目前，嘉莱省拥有归仁、德基（Đề Gi）和三关三个渔港，年货物装卸能力约10万吨；另有三个避风锚地，可容纳约3800艘渔船。（完）



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