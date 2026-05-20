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白梅医院与越德医院第二院区项目资金流失案：70多个组织和个人被传唤

5月20日，河内市人民法院开庭审理原卫生部长阮氏金进及另外9名被告涉嫌在卫生部及相关单位发生的案件。

白梅医院第二园区项目。图自越通社
白梅医院第二园区项目。图自越通社

越通社河内 ——5月20日，河内市人民法院开庭审理原卫生部长阮氏金进及另外9名被告涉嫌在卫生部及相关单位发生的案件。

各被告被指控犯有“违反国家资产管理使用规定，造成流失浪费”“受贿”及“诈骗侵吞财产”等罪名。根据起诉书，在白梅医院和越德医院第二院区项目实施过程中发生的违法违规行为，已造成国家预算资金流失、浪费超过8030亿越盾。

除阮氏金进外，另外6名被告——阮金忠、陈文生、陶春生、阮尹秀、黎文居和黄春协——均被以“违反国家资产管理使用规定，造成流失浪费罪”提起公诉。这些被告曾在卫生部、项目管理委员会或相关咨询、评估机构担任管理职务。

另外两名被告——阮战胜和阮友俊，均为卫生部项目管理委员会原负责人——被法院以“违反国家资产管理使用规定，造成流失浪费罪”及“受贿罪”两项罪名起诉。

被告黎青添，红河南星有限责任公司经理，被控犯有“诈骗侵吞财产罪”。

在10名被告中，5人被羁押，5人获准保释。目前共有23名律师登记参与辩护，其中阮氏金进一人就有4名律师为其辩护。

为保障庭审工作顺利进行，法院还传唤了70多个与案件有关的组织和个人出庭。

据越南最高人民检察院起诉书，在两个医院项目实施过程中，卫生部、重点医疗项目管理委员会及相关单位部分人员存在多项违法违规行为，导致项目长期停滞、拖延，未能实现既定目标。

自2021年1月至2024年12月，两个项目被迫停工，由此给国家财政造成特别严重的资金流失和浪费，总额超过8030亿越盾。

调查机关认定，各被告实施了多项违法行为，包括：在无必要情况下聘请外国咨询单位、在项目暂停期间继续支出资金、违规向企业提供资金支持、为部分企业中标施工项目创造不正当条件等。

对于阮氏金进，起诉书指出，在担任卫生部部长期间，阮氏金进在审批外国承包商选择方案、建筑设计方案及两个项目文件过程中存在违法行为。

调查机关认为，这些决定是项目管理委员会后续实施项目的重要依据，并最终导致项目实施过程中出现一系列违规问题。其后果是两个工程长期停滞，未达到既定目标，并给国家造成特别严重的资金流失和浪费。（完）

越通社
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