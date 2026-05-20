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西宁省推进烈士陵园勘察修缮 服务DNA鉴定工作

西宁省正同步开展烈士纪念设施勘察修缮及DNA鉴定样本采集工作，以确定信息缺失的烈士遗骸身份，有效落实“知恩图报”政策，满足烈士家属的深切愿望。

西宁省人民委员会副主席范晋和（左一）与工作团在安静烈士陵园（西宁省安静坊）核查未确定身份烈士墓的信息。图自越通社
西宁省人民委员会副主席范晋和（左一）与工作团在安静烈士陵园（西宁省安静坊）核查未确定身份烈士墓的信息。图自越通社

越通社西宁省——西宁省正同步开展烈士纪念设施勘察修缮及DNA鉴定样本采集工作，以确定信息缺失的烈士遗骸身份，有效落实“知恩图报”政策，满足烈士家属的深切愿望。

5月19日下午，由西宁省人民委员会副主席、省515指导委员会主任范晋和率领的工作团实地考察了省内多处烈士陵园及烈士纪念设施，为修缮、升级和开展DNA采样工作做准备。

工作团先后考察了安静烈士陵园、展棒烈士陵园、杨明州烈士陵园及多处烈士纪念设施，重点勘察陵园整体环境、铭碑屋、纪念碑、烈士墓区、照明系统、供排水设施、绿化及辅助工程等现状。

据省人委会介绍，此次勘察旨在全面评估设施现状，为在2026年荣军烈士节（7月27日）79周年之际制定同步修缮改造方案奠定基础，同时为核查标准化烈士墓信息、开展遗骸采样DNA鉴定做好前期准备。

范晋和强调，烈士纪念设施的管理、维护和修缮不仅是一项常规工作，更体现了越南民族“饮水思源”“知恩图报”的优良传统。他要求各厅局和地方抓紧制定符合各陵园实际的修缮方案，确保庄严肃穆、同步协调和可持续性。

在推进陵园修缮的同时，西宁省正全力开展信息缺失烈士遗骸的搜寻、归集和身份确定工作。省515指导委员会将其确定为重要政治任务，需要整个政治体系参与和各职能部门密切配合。

根据计划，从现在到2027年7月，西宁省力争搜寻归集约600具烈士遗骸；同时完成对省内陵园约18290座未确定身份烈士墓的DNA采样工作。2027年至2030年，继续对剩余约450座已有信息但身份未完全确定的烈士墓进行采样。

省515指导委员会表示，DNA采样和数据比对具有深刻人文意义，有助于帮助众多家庭找到在抗战中牺牲的亲人，同时完善烈士墓信息。

未来一段时间，西宁省将重点推进三项任务：继续搜寻归集并组织追悼安葬烈士遗骸；加快推进未确定身份烈士墓DNA采样；开展烈士亲属DNA采样服务数据比对。

为完成既定目标，省人委会要求各厅局和地方加强宣传，提高党员干部和人民群众对烈士遗骸搜寻归集及身份确定工作的认识。省军事指挥部负责牵头成立专门工作组，并组织检查督促各地任务落实情况。

据西宁省515指导委员会介绍，同步推进搜寻归集与DNA鉴定各项措施，不仅有助于感恩为民族独立自由牺牲的先烈，也体现了越南在照顾军队后方政策、守护历史人文价值方面的不懈努力。（完）

越通社
#西宁省 #烈士陵园 #DNA #鉴定
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