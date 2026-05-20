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范氏清茶副总理呼吁广泛传播器官捐献善举 延续生命希望

越南政府副总理范氏清茶呼吁在全社会广泛传播器官和人体组织捐献运动，将其视为崇高的人道主义善举，为挽救更多患者生命、建设现代且富有人文精神的越南医学事业作出贡献。

越南政府副总理范氏清茶 图自越通社
越南政府副总理范氏清茶 图自越通社

越通社河内——越南政府副总理范氏清茶呼吁在全社会广泛传播器官和人体组织捐献运动，将其视为崇高的人道主义善举，为挽救更多患者生命、建设现代且富有人文精神的越南医学事业作出贡献。

5月20日上午，越南卫生部在河内医科大学举行“5·20器官和人体组织捐献响应日——在奉献中永存”主题活动。范氏清茶在活动上回忆起一名19岁英国女游客在河江省遭遇意外事故的故事。尽管医生全力抢救，但女孩最终不幸离世，其家人决定捐献器官，以挽救越南患者生命。范氏清茶表示：“正是这一决定，让4名患者重获新生，也让失明的双眼重新看见光明。一位年轻的外国女孩离开了这个世界，但她仁爱的心却永远留在了越南。”

此次活动吸引了中央机关、越南祖国阵线、国际组织、宗教组织、医院代表、器官捐献者家属以及登记捐献人士参加。

范氏清茶指出，器官和人体组织捐献不仅是一项医学行为，更是一项崇高的人道主义行动，深刻体现了越南民族“相亲相爱”的传统精神。器官捐献者及其家属在最悲痛时刻，依然选择捐出身体的一部分，为更多人带来重生希望。

她表示，经过30多年发展，越南医疗卫生部门已掌握心脏、肝脏、肺、胰腺等多项现代器官移植技术，累计实施近1.1万例器官移植手术，挽救了数万名患者生命。但目前器官移植需求依然巨大，可供移植器官来源仍十分有限。范氏清茶强调：“有些孩子正期待一颗健康的心脏，继续学习、陪伴家人成长；有些年轻父母只希望能拥有更多时间与亲人相守。今天每一份器官捐献登记，都可能成为明天许多人活下去的希望。”

为推动器官和人体组织捐献运动在社会广泛传播，范氏清茶建议卫生部继续完善相关机制和法律政策，加强器官移植能力建设，构建现代化协调系统，并推动科技应用和数字化转型。她同时强调新闻媒体在提升公众认知、改变社会偏见以及激发社会责任感和互助精神方面的重要作用。

活动期间，范氏清茶表示，她本人将于5月20日当天直接登记器官和人体组织捐献，并呼吁广大干部、战士、青年团员、企业和民众共同传播这一充满人文精神的善举。

卫生部长陶红兰表示，目前越南已有34家医院获准开展器官移植。截至2025年，全国累计完成10878例器官移植手术，其中仅2025年就实施1368例。目前，全国已有超过17.7万人登记在去世后捐献器官和人体组织。陶红兰表示，卫生部门正持续加大基础设施投资、加强人才培养、扩大器官捐献咨询网络，并完善国家器官协调系统，以提高器官移植效率。

她指出，卫生部将继续提请国会完善《人体组织、人体器官捐献、获取与移植及遗体捐献法》，同时建立等待移植名单和国家器官协调管理系统，确保公平、透明原则。卫生部门还承诺，将与有关部门加强对器官捐献者家属的医疗保障、表彰和支持政策，把他们视为为社会作出崇高奉献的群体。

据越南卫生部介绍，将每年5月20日定为“器官和人体组织捐献响应日”，旨在向捐献者及其家属表达敬意，同时传播“在奉献中永存”的理念，弘扬社会仁爱精神与社会责任感。（完）


越通社
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