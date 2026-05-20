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不断培育和推动越朝关系

5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了朝鲜驻越南特命全权大使李成国。

越南政府总理黎明兴会见朝鲜驻越南特命全权大使李成国。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见朝鲜驻越南特命全权大使李成国。图自越通社

越通社河内——5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了朝鲜驻越南特命全权大使李成国。

会见中，政府总理黎明兴祝贺朝鲜成功召开第九次党代会和第十五届最高人民会议，并相信，在以总书记、国务委员会委员长金正恩为首的朝鲜劳动党的领导下，朝鲜政府和人民将胜利实现第九次党代会提出的战略目标。

朝鲜大使李成国高兴地汇报了朝鲜近期经济社会发展的一些突出成果以及两国关系的积极进展，并强调了朝鲜党、政府和人民一如既往地扩大发展两国各领域关系的立场。

李成国相信，在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党的领导下，越南人民一定能够成功实现越共十四大提出的目标，推动越南发展成为发达国家。

黎明兴强调，越南党、政府和人民一向重视并希望在新发展纪元不断培育和推动越朝关系日益务实、有效发展，符合两国人民的共同愿望，为维护地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。

黎明兴建议双方密切配合，有效落实两国领导人达成的共识和协议，重点是继续通过推动高层和各级代表团交流、互访活动巩固政治互信，有效维持现有合作机制，其中包括政府间经济、科技合作联合委员会，同时推动农业、文化、体育、旅游、教育、医疗和民间交流等领域的合作，以及在双方共同关心的地区和国际论坛上积极协调和相互支持。

李成国对黎明兴的指导意见表示赞同，并强调，将尽最大努力为越朝传统友谊关系的发展作出贡献，以及希望政府总理继续关心、为朝鲜驻越南大使馆的工作创造条件。（完）

越通社
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